На Харьковщине будут судить налоговицу, которая сдавала оккупантам патриотов

В суд направили обвинительный акт в отношении налоговицы из Изюма, которая организовывала фильтрационные мероприятия и рассказывала военным рф про украинских патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В городе Изюм налоговица активно сотрудничала с представителями рф.

Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и занималась подбором кадров и оформления местных жителей на работу к оккупантам.

Предательница проводила фильтрационные мероприятия: она выявляла проукраинских граждан и докладывала о них оккупантам.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинение в отношении старшего государственного ревизора-инспектора Изюмского отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС в Харьковской области по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.111 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Харькова.