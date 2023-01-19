На Харьковщине будут судить налоговицу, которая сдавала оккупантам патриотов
В суд направили обвинительный акт в отношении налоговицы из Изюма, которая организовывала фильтрационные мероприятия и рассказывала военным рф про украинских патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В городе Изюм налоговица активно сотрудничала с представителями рф.
Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и занималась подбором кадров и оформления местных жителей на работу к оккупантам.
Предательница проводила фильтрационные мероприятия: она выявляла проукраинских граждан и докладывала о них оккупантам.
В настоящее время обвиняемая находится под стражей.
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинение в отношении старшего государственного ревизора-инспектора Изюмского отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС в Харьковской области по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.111 УК Украины).
Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Харькова.
Читайте также: Сын разбил Герб, отец работал в «ВГА» — предателю сообщили о подозрении
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине будут судить налоговицу, которая сдавала оккупантам патриотов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 16:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении налоговицы из Изюма, которая организовывала фильтрационные мероприятия и рассказывала военным рф про украинских патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".