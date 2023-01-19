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На Харьковщине будут судить налоговицу, которая сдавала оккупантам патриотов

Общество 16:41   19.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине будут судить налоговицу, которая сдавала оккупантам патриотов

В суд направили обвинительный акт в отношении налоговицы из Изюма, которая организовывала фильтрационные мероприятия и рассказывала военным рф про украинских патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В городе Изюм налоговица активно сотрудничала с представителями рф.

Женщина заняла должность в псевдоадминистрации и занималась подбором кадров и оформления местных жителей на работу к оккупантам.

Предательница проводила фильтрационные мероприятия: она выявляла проукраинских граждан и докладывала о них оккупантам.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинение в отношении старшего государственного ревизора-инспектора Изюмского отдела налогов и сборов с юридических лиц ГУ ГНС в Харьковской области по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст.111 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Ленинском районном суде Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 16:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд направили обвинительный акт в отношении налоговицы из Изюма, которая организовывала фильтрационные мероприятия и рассказывала военным рф про украинских патриотов, сообщила Харьковская областная прокуратура.".