На Харківщині судитимуть податківицю, яка здавала окупантам патріотів

До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму, яка організовувала фільтраційні заходи та розповідала військовим рф про українських патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У місті Ізюм податківця активно співпрацювала з представниками рф.

Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та займалася підбором кадрів і оформлення місцевих на роботу до окупантів.

Зрадниця проводила фільтраційні заходи: вона виявляла проукраїнських громадян і доповідала про них окупантам.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувачення щодо старшого державного ревізора-інспектора Ізюмського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Харківській області за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.