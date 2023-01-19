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На Харківщині судитимуть податківицю, яка здавала окупантам патріотів

Суспільство 16:41   19.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині судитимуть податківицю, яка здавала окупантам патріотів

До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму, яка організовувала фільтраційні заходи та розповідала військовим рф про українських патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У місті Ізюм податківця активно співпрацювала з представниками рф.

Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та займалася підбором кадрів і оформлення місцевих на роботу до окупантів.

Зрадниця проводила фільтраційні заходи: вона виявляла проукраїнських громадян і доповідала про них окупантам.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувачення щодо старшого державного ревізора-інспектора Ізюмського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Харківській області за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 16:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму, яка організовувала фільтраційні заходи та розповідала військовим рф про українських патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".