На Харківщині судитимуть податківицю, яка здавала окупантам патріотів
До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму, яка організовувала фільтраційні заходи та розповідала військовим рф про українських патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У місті Ізюм податківця активно співпрацювала з представниками рф.
Жінка обійняла посаду в псевдоадміністрації та займалася підбором кадрів і оформлення місцевих на роботу до окупантів.
Зрадниця проводила фільтраційні заходи: вона виявляла проукраїнських громадян і доповідала про них окупантам.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
Харківська обласна прокуратура затвердила і направила до суду обвинувачення щодо старшого державного ревізора-інспектора Ізюмського відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування юридичних осіб ГУ ДПС у Харківській області за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 16:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду направили обвинувальний акт щодо податківиці з Ізюму, яка організовувала фільтраційні заходи та розповідала військовим рф про українських патріотів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".