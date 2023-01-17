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Син розтрощив Герб, батько працював у “ВГА” – зраднику повідомили про підозру

Суспільство 11:35   17.01.2023
Оксана Горун
Син розтрощив Герб, батько працював у “ВГА” – зраднику повідомили про підозру

У Куп’янську викрили чергового колаборанта – батька юнака, який збивав із будівлі Герб України.

Про підозру в колабораціонізмі батькові вже покійного героя РосТВ Іллі Гаманіна повідомили заочно. 61-річного чоловіка шукають.

Батько колаборанта Гаманіна з Куп'янська

За даними дізнання, у м. Куп’янськ наприкінці червня 2022 року чоловік добровільно погодився працювати на окупантів. Так, він обійняв посаду “и.о. главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов” у так званій “ВГА Купянского района Харьковской области”. Серед його псевдообов’язків було складання та виконання “бюджету” окупаційної адміністрації у частині витрачання бюджетних коштів“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що син колаборанта був підозрюваним за двома статтями КК – за фактом публічної наруги над державним символом та поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії РФ.

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    • “У с. Петропавлівка Куп’янського району хлопець розбив малий Державний Герб України на будинку культури. Крім того, він надав інтерв‘ю окупантським ЗМІ, в якому зазначив, що підтримує дії країни-агресора на території України. “Ми будемо повністю змінювати символи на наші, на російські”, – додав підозрюваний у своєму інтерв’ю. Наприкінці листопада 2022 року молодик загинув у Донецькій області, воюючи на боці окупаційної армії”, – нагадали в прокуратурі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську викрили чергового колаборанта – батька юнака, який збивав із будівлі Герб України".