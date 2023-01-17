Сын разбил Герб, отец работал в «ВГА» — предателю сообщили о подозрении
В Купянске разоблачили очередного коллаборанта — отца юноши, который сбивал со здания Герб Украины.
О подозрении в коллаборационизме отцу уже покойного героя росТВ Ильи Гаманина сообщили заочно. 61-летнего мужчину ищут.
«По данным дознания, в г. Купянск в конце июня 2022 года мужчина добровольно согласился работать на оккупантов. Так, он вступил в должность «и.о. главного специалиста отдела финансового обеспечения и исполнения бюджета управления финансов» в так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области». Среди его псевдообязанностей было составление и исполнение «бюджета» оккупационной администрации в части расходования бюджетных средств», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры установили, что сын коллаборанта был подозреваемым по двум статьям УК — по факту публичного надругательства над государственным символом и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агресси РФ.
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«В с. Петропавловка Купянского района парень разбил малый Государственный Герб Украины на доме культуры. Кроме того, он дал интервью оккупантским СМИ, в котором отметил, что поддерживает действия страны-агрессора на территории Украины. «Мы будем полностью менять символы на наши, на русские», — добавил подозреваемый в своем интервью. В конце ноября 2022 года молодой человек погиб в Донецкой области, воюя на стороне оккупационной армии», — напомнили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске разоблачили очередного коллаборанта — отца юноши, который сбивал со здания Герб Украины".