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Атака продолжалась полчаса: россияне били КАБами по Изюму, трое пострадавших

Происшествия 12:01   15.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Атака продолжалась полчаса: россияне били КАБами по Изюму, трое пострадавших

Сегодня, 15 октября, россияне ударили КАБами по Изюму, Известно о разрушениях гражданской инфраструктуры, а также троих пострадавших.

Дополнено в 12:01. В 10:20 враг снова атаковал город Изюм, предварительно, КАБами, сообщает Изюмская ГВА.

«Попадание зафиксировано в районах Поворотки и Нафтовика. В результате вражеской атаки в частном секторе разрушены и повреждены частные домовладения, повреждены хозяйственные и административные здания коммунального предприятия. Кроме этого, локализован пожар гаража на территории частного домовладения», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате этого обстрела нет.

удар по Изюму

11:35. По данным пресс-службы Изюмской ГВА, атака продолжалась с 09:00 до 09:30.

«Попадание зафиксировано в районах Нижнего города и горы Кременец. В результате вражеской атаки повреждены и разрушены жилые дома, а также повреждены линии электропередач», – уточнили в сообщении.

Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате «прилетов» пострадали трое людей. Также повреждены семь частных домов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 12:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 15 октября, россияне ударили КАБами по Изюму, Известно о разрушениях гражданской инфраструктуры, а также троих пострадавших.".