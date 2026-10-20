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Протестантскую церковь разрушили россияне в Изюме на Харьковщине (фото)

Происшествия 21:45   20.10.2026
Оксана Якушко
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Протестантскую церковь разрушили россияне в Изюме на Харьковщине (фото) Фото: Здание адвентистской общины, г. Изюм. 18.10.2026 г. Фото: Олег Ларионов

В результате российских обстрелов в Изюме разрушено здание Адвентистской церкви седьмого дня,  сообщает сайт протестантской общины.

Адвентистская община, основанная почти 80 лет назад, использовала это здание для проведения богослужений. А после освобождения города от российской оккупации осенью 2022 оказывало в нем духовную, психологическую и гуманитарную помощь местным жителям.

И вот в ночь на 18 октября в результате российских обстрелов Изюма на Харьковщине здание Церкви адвентистов седьмого дня было разрушено.

Фото: Здание адвентистской общины, г. Изюм. 18.10.2026 г. Фото: Олег Ларионов

 

Фото: Здание адвентистской общины г. Изюм. 2008 год. Фото: Сергей Панин

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 21:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов в Изюме разрушено здание Адвентистской церкви седьмого дня,  сообщает сайт протестантской общины.".