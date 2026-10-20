Протестантскую церковь разрушили россияне в Изюме на Харьковщине (фото)

В результате российских обстрелов в Изюме разрушено здание Адвентистской церкви седьмого дня, сообщает сайт протестантской общины.

Адвентистская община, основанная почти 80 лет назад, использовала это здание для проведения богослужений. А после освобождения города от российской оккупации осенью 2022 оказывало в нем духовную, психологическую и гуманитарную помощь местным жителям.

И вот в ночь на 18 октября в результате российских обстрелов Изюма на Харьковщине здание Церкви адвентистов седьмого дня было разрушено.