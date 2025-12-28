Сегодня 28 декабря 2025: какой праздник и день в истории

28 декабря – Международный день кино. В 1065 году освятили церковь и усыпальницу Эдуарда Исповедника на территории современного Вестминстерского аббатства в Лондоне. В 1919 году в этот день в Киеве похоронили жертв белого террора. В 1918-м графиня Констанция Маркевич стала первой женщиной, избранной в парламент Великобритании. В 1908-м в Италии произошло самое разрушительное из землетрясений в Европе в XX веке. В 1895-м братья Люмьер провели свой первый киносеанс. В 1886-м на Киевщине родился атаман Зеленый (Даниил Терпило).

Праздники и памятные даты 28 декабря

28 декабря – Международный день кино.

Также сегодня: День загрузок, День игры в карты, День календаря, День «Позвони другу».

28 декабря в истории

28 декабря 1065 года освятили церковь и усыпальницу Эдуарда Исповедника на территории современного Вестминстерского аббатства в Лондоне. Некоторые источники ошибочно определяют эту дату как день основания самого аббатства. Однако это не так. Известно, что к середине Х века здесь уже был монастырь Святого Петра, но версии относительно срока и обстоятельств его основания отличаются. Церковь, построенная во времена короля Эдуарда Исповедника, стала первым крупным каменным зданием на территории аббатства. А Эдуард стал первым английским монархом, которого здесь похоронили.

«К сожалению, когда 28 декабря 1065 года освятили новую церковь, король был слишком болен, чтобы посещать ее, и умер через несколько дней. Его смертные останки были похоронены перед Главным алтарем», — пишут об этих событиях в разделе истории на сайте аббатства.

Эдуард умер 5 января 1066 года. А через девять лет рядом похоронили вдову короля – королеву Эдит Уэссекскую. Но Эдуардова церковь до наших времен не сохранилась, от нее остались только круглые арки и массивные опорные колонны подземелья. Самая старая часть сохранившегося аббатства — это «Палата Пикс», которую построили около 1070 года. Современное здание (Собор святого Петра в Вестминстере) возвели во времена короля Генриха III в XIII веке. Сюда перенесли и мощи Эдуарда Исповедника из предыдущей усыпальницы.

<br />

Роль Вестминстерского аббатства как одного из главных святых мест и усыпальницы английских королей значительно пережила здания времен Эдуарда Исповедника. С 1066 года здесь состоялись коронации 40 английских и британских монархов.

«В Вестминстерском аббатстве похоронены более 3300 человек, а многих иных чтят. С 1066 года здесь также проходила каждая коронация и многие другие королевские события, включая 16 свадеб, — отмечают на сайте аббатства. — Вестминстерское аббатство – это место последнего упокоения 30 королей и королев, начиная с короля Эдуарда Исповедника, чья величественная гробница стоит сразу за Главным алтарем. Генрих III, построивший церковь, которую вы видите сегодня, похоронен рядом с ним».

28 декабря 1886 года в Киевской области, в селе Триполье, родился Даниил Терпило (будущий атаман Зеленый). Подробнее.

28 декабря 1895 года братья Люмьер провели свой первый киносеанс. Это произошло в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Первым фильмом, показанным публике, было видео с площади Белькур в Лионе. Подробнее.

28 декабря 1908 года произошло крупнейшее из документально зафиксированных землетрясений в Европе (однозначно – мощнейшее в ХХ веке). Подробнее.

28 декабря 1918 года графиня Констанция Маркевич стала первой женщиной, избранной в парламент Великобритании. Подробнее.

28 декабря 1919 года в Киеве похоронили жертв белого террора. Среди них были украинские писатели Игнат Михайличенко (деятель Центральной Рады) и Василий Чумак (боротьбист). Их разоблачила и расстреляла деникинская разведка за «участие в организации восстания» против белогвардейцев в Киевской области.

28 декабря 1991 года независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

28 декабря 2022 года на войне погибла 28-летняя Владислава Черных – боевой медик и аэроразведчица харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида». Ее имя сейчас носит сквер на улице Конторской в Харькове.

Церковный праздник 28 декабря

28 декабря чтят память праведного Иосифа Обручника, Давида, царя и Иакова, брата Господня (это переходное празднование в воскресенье после Рождества Христова). Также сегодня чтят память мучеников 20 000, сожженных в Никомедии. Подробнее.

Народные приметы

Если 28 декабря метель, то предстоящее лето будет дождливым.

Если вороны летают – будет снегопад, если сидят на деревьях – морозы.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя проводить этот день в одиночестве.

Нельзя брать взаймы деньги или продукты.