Сегодня 28 декабря: какой праздник и день в истории

28 декабря – Международный день кино. В 1919 году в этот день в Киеве похоронили жертв белого террора. В 1918-м графиня Констанция Маркевич стала первой женщиной, избранной в парламент Великобритании. В 1908-м в Италии произошло самое разрушительное из землетрясений в Европе в XX веке. В 1895-м братья Люмьер провели свой первый киносеанс. В 1886-м на Киевщине родился атаман Зеленый (Даниил Терпило).

Праздники и памятные даты 28 декабря

28 декабря – Международный день кино.

Также сегодня: День игры в карты, День шоколадных конфет, День «Позвони другу».

28 декабря в истории

28 декабря 1886 года в Киевской области, в селе Триполье, родился Даниил Терпило (будущий атаман Зеленый). Подробнее.

28 декабря 1895 года братья Люмьер провели свой первый киносеанс. Это произошло в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Первым фильмом, показанным публике, было видео с площади Белькур в Лионе. Подробнее.

28 декабря 1908 года произошло крупнейшее из документально зафиксированных землетрясений в Европе (однозначно – мощнейшее в ХХ веке). Подробнее.

28 декабря 1918 года графиня Констанция Маркевич стала первой женщиной, избранной в парламент Великобритании. При этом она была ярой противницей Британии, отстаивала независимость Ирландии и на момент избрания находилась в тюрьме. Судьба этой неординарной женщины косвенно связана с Украиной. И она сама, и ее потомки посещали нашу страну.

Констанция Джорджина Гор-Бут – родом из зажиточной ирландской семьи. Ее отец был баронетом и помещиком, а еще – благотворителем, который, в частности, организовывал бесплатное питание для земляков во время голода 1879-1880 годов. Обе дочери Гор-Бута – Констанция и ее сестра Ева – последовали примеру отца и на протяжении всей жизни занимались помощью бедным и борьбой с бедностью. Кроме того, сестер объединяла и общественная, а затем политическая активность. Они боролись за избирательное право для женщин. Констанция впервые вступила в общественное объединение еще в 1892 году – это был Союз женских обществ за избирательное право. В этот момент девушка училась в школе искусств в Лондоне. Затем она переехала в Париж, где продолжила художественное образование. А также – познакомилась с будущим мужем Казимиром Маркевичем. Именно он связывает ирландского политика с Украиной. Граф Маркевич был поляком по происхождению и владел поместьем на территории современной Украины (на тот момент и запад Украины, и значительная часть Польши входили в состав Австро-Венгрии).

«В 1902-1903 годах Констанция Маркевич посетила семейное имение своего мужа Казимира возле села Животовка (в Винницкой области — Ред.) в Украине. Хотя их имения находились на территории современной Украины, Казимир и его семья считали себя поляками и всегда идентифицировали себя поляками. На фото, сделанном во время ее пребывания там, она одета в традиционную одежду региона», — пишет на своей странице в Facebook музей «Kilmainham Gaol» (тюрьмы Килмейнхэм).

В 1903 году Маркевичи переехали в Ирландию – в Дублин, где вели светскую жизнь. Однако, уже начиная с 1908 года, от искусства и светских раутов 40-летняя Констанция все больше стала переходить к национально-освободительной борьбе. Она вступила в ряды ирландской партии «Шинн Фейн», которая отстаивала право страны на независимость от Великобритании (дословно с гэльского языка название партии переводится как «Сами по себе»). Она также стала членом женского ирландского революционного движения – организации «Дочки Ирландии». В 1909-м основала национальную скаутскую организацию «Герои Ирландии», где подростков обучали владению оружием и жизни в полевых условиях.

Уже в 1911-м Констанция впервые оказалась за решеткой – за выступление на 30-тысячной демонстрации, организованной Ирландским республиканским братством. Участники демонстрации протестовали против визита в Ирландию короля Великобритании Георга V. Кроме выступления на демонстрации, графиня участвовала в уничтожении портретов короля и королевы и лично сожгла британский флаг. Выйдя из тюрьмы, революционерка вступила в ряды Ирландской гражданской армии (ИГА). Муж Констанции Казимир Маркевич в 1913 году покинул Ирландию и вернулся на территорию современной Украины. Женщина же осталась на родине, где приняла участие в Пасхальном восстании. У графини было звание офицера ИГА. Во время восстания она пользовалась оружием, которое в свое время получила в подарок от мужа.

Во время боев у Сант-Стивенс-Грин она была помощницей командира и руководила строительством баррикад. А также участвовала в перестрелке и ранила британского снайпера. Отряд Маркевич держал оборону шесть дней и сдал оружие только после того, как бойцам показали копию капитуляции, подписанной руководителем восстания Патриком Пирсом.

Констанцию ​​отправили в тюрьму Килмейнхэм, где единственную изо всех женщин бросили в одиночную камеру. В 1916-м военный трибунал приговорил ее к смертной казни, однако заменил приговор на пожизненное заключение. Во время суда Маркевич заявила: «Совершенное мною я считаю правильным и не буду менять свою точку зрения». В 1917-м графиню освободили по амнистии, которую объявили всем участникам Пасхального восстания.

Но на свободе она была недолго. Уже в 1918-м за участие в акциях против военного набора ирландцев в британскую армию Констанцию ​​снова заключили в тюрьму. Находясь за решеткой, она смогла победить на выборах в британский парламент. В него прошли 73 депутата от партии «Шинн Фейн». Констанция была единственной женщиной среди них и всех избранных депутатов. Однако никто из «Шинн Фейн» так и не принял участия в работе парламента Великобритании – все депутаты отказались принести необходимую для этого присягу на верность королю. Ирландские депутаты, получившие мандаты на официальных выборах, собрались в Дублине и провозгласили независимость Ирландской республики и создание Первого Дойла (Дойл Эрен) — нижней палаты парламента свободной Ирландии. Констанция Маркевич на этой встрече не присутствовала, поскольку находилась в тюрьме. В дальнейшем, в 1921 году, графиню вновь избрали в ирландский парламент – Второй Дойл. Она также стала министром труда Ирландии и занимала этот пост с апреля 1919-го по январь 1922 года. Так что она не только первая женщина, избранная в парламент Великобритании, но и первая женщина-министр в Ирландии (вторая в Европе). Графиня вела активную политическую деятельность до конца жизни. В 1927-м она умерла от чахотки всего через пять недель после избрания в состав Пятого Дойла.

«В 2008 году в доме культуры села Животовка в Украине открылся музей, посвященный Констанции и Казимиру. Открытие посетили Фийона Кокрейн (глава фонда помощи детям Чернобыля) и Патрик Квигли (потомок супругов и автор книг о них)», — пишет украинская Википедия.

28 декабря 1919 года в Киеве похоронили жертв белого террора. Среди них были украинские писатели Игнат Михайличенко (деятель Центральной Рады) и Василий Чумак (боротьбист). Их разоблачила и расстреляла деникинская разведка за «участие в организации восстания» против белогвардейцев в Киевской области.

28 декабря 1991 года независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

28 декабря 2022 года на войне погибла 28-летняя Владислава Черных – боевой медик и аэроразведчица харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида». Ее имя сейчас носит сквер на улице Конторской в Харькове.

Церковный праздник 28 декабря

28 декабря чтят память мучеников 20 000, сожженных в Никомедии: Гликерия, Зинона, Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, Секунда, Никострата, Агафьи, Домны, Феофилы и других. Все они пострадали во время гонений на христиан при императоре Максимиане – начале IV века. Подробнее.

Народные приметы

Если 28 декабря метель, то предстоящее лето будет дождливым.

Если вороны летают – будет снегопад, если сидят на деревьях – морозы.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя проводить этот день в одиночестве.

Нельзя брать взаймы деньги или продукты.