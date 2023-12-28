Сегодня 28 декабря: какой праздник и день в истории

28 декабря – Международный день кино. В этот день в 1895 году братья Люмьер провели свой первый киносеанс. В 1886-м на Киевщине родился атаман Зеленый (Даниил Терпило). В 1908-м в Италии произошло самое разрушительное из землетрясений в Европе в ХХ веке. В 1919 году в Киеве похоронили жертв белого террора.

Праздники и памятные даты 28 декабря

28 декабря – Международный день кино.

Также в мире: День «Позвони другу», День короткометражного кино, День игры в карты, День шоколадных конфет.

28 декабря в истории

28 декабря 1886 года в Киевской области, в селе Триполье, родился Даниил Терпило (будущий атаман Зеленый).

Он происходил из бедной крестьянской семьи. Еще в имперские времена провел четыре года в ссылке в Архангельске – за чтение революционной литературы. Был участником Первой мировой войны. С фронта вернулся прапорщиком. Осенью 1918-го создал повстанческий отряд из своих земляков для борьбы против гетманата Скоропадского. Терпило был идейным противником гетмана, представлявшего во власти состоятельных землевладельцев и возвращавшего землю помещикам. В декабре 1918-го из отрядов под командованием атамана Зеленого создали две дивизии – первую и вторую Днепровские. Они присоединились к войску Директории, которое возглавлял командир Сечевых стрелков Евгений Коновалец. В составе этих формирований Терпило и его повстанцы приняли участие в захвате Киева и свержении Скоропадского. При этом атаман и его войско были приверженцами коммунистической идеологии. Это отражалось и в их военной одежде, где рядом с трезубцами были красные ленты. Атаман Зеленый поддерживал советские лозунги типа «Вся власть рабочим и крестьянам!» После выхода социалистов (в первую очередь – Винниченко) из руководства Директории лидер повстанцев вступил в конфликт с Симоном Петлюрой. В дальнейшем отряды Зеленого сохраняли своеобразную автономию в Триполье, не поддерживая армию УНР. Но после захвата Киева большевиками разочаровались и в них. Когда начался грабеж Киевщины в 1919 году большевистскими продотрядами, повстанцы атамана Зеленого вступили в борьбу уже с большевиками. Те объявили атамана вне закона. В мае 1919-го большевистские оккупанты бросили против повстанцев многочисленный отряд Красной армии и выбили атамана из Триполья. Его войско существенно сократилось – многие повстанцы просто разошлись по домам. Летом остатки отрядов соединились с войсками атамана Григорьева и сообща выбили большевиков из Триполья. После захвата Киева деникинцами Терпило воевал уже с ними. Он погиб от ранения, полученного под Каневом в ноябре 1919 года.

28 декабря 1895 года братья Люмьер провели свой первый киносеанс. Это произошло в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Первым фильмом, показанным публике, было видео с площади Белькур в Лионе.

На этот сеанс продали всего 35 билетов по 1 франку за каждый. Однако очень быстро новый вид искусства приобрел популярность, и на сеансы к Люмьерам выстраивались большие очереди зрителей. Подробнее.

28 декабря 1908 года произошло крупнейшее из документально зафиксированных землетрясений в Европе (однозначно – мощнейшее в ХХ веке). Эпицентром стал юг Италии. Землетрясение и 12-метровые волны, которые оно подняло, разрушили города Мессина и Реджо-Калабрия. При этом погибли не менее 100 тысяч человек (по некоторым данным – более 200 тысяч). В Мессине было разрушено 90% построек.

Непосредственно 28 декабря произошли три толчка, самый мощный из которых был 7,1 балла. Уже через 10 минут на побережье выплеснулось двенадцатиметровое цунами. Волны смывали мосты, порты и жилые кварталы. Через два часа они достали до Мальты, где также существенно разрушили портовой городок Мсида. Мощные афтершоки продолжались еще два дня. Всего же к 11 марта 1909 года сейсмографы зафиксировали 293 толчков.

28 декабря 1919 года в Киеве похоронили жертв белого террора. Среди них были украинские писатели Игнат Михайличенко (деятель Центральной Рады) и Василий Чумак (боротьбист). Их разоблачила и расстреляла деникинская разведка за «участие в организации восстания» против белогвардейцев в Киевской области.

28 декабря 1991 года независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

28 декабря 2022 года на войне погибла 28-летняя Владислава Черных – боевой медик и аэроразведчица харьковского добровольческого подразделения «Хартия» с позывным «Аида».

Ее имя сейчас носит сквер на улице Конторской в Харькове.

Церковный праздник 28 декабря

28 декабря по новому церковному календарю м в Украине чтят память мучеников 20 000, сожженных в Никомедии: Гликерия, Зинона, Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, Секунда, Никострата, Агафьи, Домны, Феофилы и других. Все они пострадали во время гонений на христиан при императоре Максимиане – начале IV века. Подробнее.

Народные приметы

Если 28 декабря метель, то предстоящее лето будет дождливым.

Если вороны летают – будет снегопад, если сидят на деревьях – морозы.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя проводить этот день в одиночестве.

Нельзя брать взаймы деньги или продукты.