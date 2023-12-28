Сьогодні 28 грудня: яке свято та день в історії

28 грудня – Міжнародний день кіно. Цього дня 1895 року брати Люм’єри провели свій перший кіносеанс. 1886-го на Київщині народився отаман Зелений (Данило Терпило). 1908-го в Італії стався найруйнівніший із землетрусів у Європі в XX столітті. 1919 року в Києві поховали жертв білого терору.

Свята та пам’ятні дати 28 грудня

28 грудня – Міжнародний день кіно.

Також у світі: День “Зателефонуй другу”, День короткометражного кіно, День гри в карти, День шоколадних цукерок.

28 грудня в історії

28 грудня 1886 року в Київській області, у селі Трипілля, народився Данило Терпило (майбутній отаман Зелений).

Він походив із бідної селянської родини. Ще за імперських часів провів чотири роки на засланні в Архангельську – за читання революційної літератури. Був учасником Першої світової війни. З фронту повернувся прапорщиком. Восени 1918-го створив повстанський загін зі своїх земляків для боротьби проти гетьманату Скоропадського. Терпило був ідейним противником гетьмана, який представляв у владі заможних землевласників і повертав землю поміщикам. У грудні 1918-го із загонів під командуванням отамана Зеленого створили дві дивізії – першу та другу Дніпровські. Вони приєдналися до війська Директорії, яке очолював командир Січових стрільців Євген Коновалець. У складі цих формувань Терпило та його повстанці взяли участь у захопленні Києва та поваленні Скоропадського. При цьому отаман та його військо були прихильниками комуністичної ідеології. Це відбивалося і в їхньому військовому одязі, де поряд із тризубцями були червоні стрічки. Отаман Зелений підтримував радянські гасла типу “Вся влада робітникам та селянам!” Після виходу соціалістів (насамперед – Винниченка) з керівництва Директорії лідер повстанців вступив у конфлікт із Симоном Петлюрою. Надалі загони Зеленого зберігали своєрідну автономію в Трипіллі, не підтримуючи армію УНР. Але після захоплення Києва більшовиками розчарувалися й у них. Коли почалося пограбування Київщини у 1919 році більшовицькими продзагонами, повстанці отамана Зеленого вступили в боротьбу вже з більшовиками. Ті оголосили отамана поза законом. У травні 1919-го більшовицькі окупанти кинули проти повстанців численний загін Червоної армії та вибили отамана з Трипілля. Його військо суттєво скоротилося – багато повстанців просто розійшлися по домах. Влітку залишки загонів з’єдналися з військами отамана Григор’єва та разом вибили більшовиків із Трипілля. Після захоплення Києва денікінцями Терпило воював уже з ними. Він помер від поранення, яке отримав під Каневом у листопаді 1919 року.

28 грудня 1895 року брати Люм’єри провели свій перший кіносеанс. Це сталося у Гран-кафе на бульварі Капуцинок у Парижі. Першим фільмом, що показали публіці, було відео із площі Белькур у Ліоні.

На цей сеанс продали лише 35 квитків по 1 франку за кожен. Проте дуже швидко новий вид мистецтва набув популярності, і на сеанси до Люм’єрів вишиковувалися великі черги глядачів. Детальніше.

28 грудня 1908 року стався найбільший із документально зафіксованих землетрусів у Європі (однозначно – найпотужніший у ХХ столітті). Епіцентром став південь Італії. Землетрус та 12-метрові хвилі, які він підняв, зруйнували міста Мессіна та Реджо-Калабрія. При цьому загинули щонайменше 100 тисяч осіб (за деякими даними – понад 200 тисяч). У Мессіні було зруйновано 90% будівель.

Безпосередньо 28 грудня сталися три поштовхи, найпотужніший із яких був 7,1 бала. Уже через 10 хвилин на узбережжя виплеснулося дванадцятиметрове цунамі. Хвилі змивали мости, порти та житлові квартали. За дві години вони дістали до Мальти, де також суттєво зруйнували портове містечко Мсіда. Потужні афтершоки тривали ще два дні. Загалом до 11 березня 1909 року сейсмографи зафіксували 293 поштовхи.

28 грудня 1919 року в Києві поховали жертв білого терору. Серед них були українські письменники Ігнат Михайличенко (діяч Центральної Ради) та Василь Чумак (боротьбист). Їх викрила та розстріляла денікінська розвідка за “участь в організації повстання” проти білогвардійців у Київській області.

28 грудня 1991 року незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

28 грудня 2022 року на війні загинула 28-річна Владислава Черних – бойова медикиня та аеророзвідниця харківського добровольчого підрозділу “Хартія” із позивним “Аїда”.

Її ім’я зараз носить сквер на вулиці Конторській у Харкові.

Церковне свято 28 грудня

28 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників 20 000, у Нiкомидiї спалених: Гликерiя, пресвітера; Зинона, Феофила, диякона, Дорофея, Мардонiя, Мигдонiя, диякона, Індиса, Горгонiя, Петра, Євфимiя, мучениць Агафiї, Домни, Феофили та інших. Усі вони постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Максиміана – на початку IV століття. Детальніше.

Народні прикмети

Якщо 28 грудня заметіль, то наступне літо буде дощовим.

Якщо ворони літають – буде снігопад, якщо сидять на деревах – морози.

Що не можна робити 28 грудня

Не можна проводити цей день на самоті.

Не можна брати в борг гроші або продукти.