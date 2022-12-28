Сьогодні 28 грудня: яке свято та день в історії

28 грудня за церковним календарем – пам’ять священномученика Єлевферія, його матері Анфії та мученика Корива. Цього дня у світі розпочалася епоха кіно.

Свята та пам’ятні дати 28 грудня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають.

У світі – Міжнародний день кіно.

28 грудня в історії

28 грудня 1895 року брати Люм’єр провели свій перший кіносеанс. Це сталося у Гран-кафе на бульварі Капуцинок у Парижі. Першим фільмом (точніше – епізодом хроніки), який показали публіці, було відео із площі Белькур у Ліоні. На цей сеанс продали лише 35 квитків по 1 франку за кожен. Проте дуже швидко новий вид мистецтва набув популярності, й на сеанси до Люм’єрів вишиковувалися великі черги охочих побачити те, що на той момент здавалося мало не дивом.

Роль братів Люм’єр у створенні кінематографу не однакова. Винахідником був один із них – Луї Жан Люм’єр. Саме він ознайомився з рухомими зображеннями Томаса Едісона і став займатися проблемою світлової проєкції «рухомих фотографій». Його брат Огюст здебільшого підтримав діяльність брата грошима. Окрім створення самого апарату, який вони так і назвали «кінематографом», брати змогли «монетизувати» свій винахід і швидко перетворили кіно на бізнес. Фільми від них виходили у світ регулярно. Лише у 1895 та 1896 роках брати Люм’єр зняли близько 50 коротких фільмів на різні теми, наприклад: документальні «Вихід робітників з фабрики», «Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота», «Морське купання», комедію «Политий поливальник», фільм «Купання Діани» тощо.

28 грудня 1991 року – незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

Церковне свято 28 грудня

28 грудня християни вшановують пам’ять священномученика Єлевферія, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха. Це день пам’яті преподобного Павла Латрійського та Святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького.

Святий Єлевферій був сином заможного римського громадянина. Мати-християнка виховала сина у своїй вірі. Єлевферій виріс настільки ревним християнином, що у віці 20 років його вже призначили єпископом Іллірійським. За імператора Адріана святого Єлевферія за сміливу проповідь про Христа після мук обезголовили в Римі разом із його матір’ю Анфією. Єпарх Корив, який мучив святого Єлевферія, сам повірив у Христа та був страчений.

Преподобний Павло Латрійський рано втратив батька. Його виховували в обителі святого Стефана у Фрігії. Після смерті матері Павло остаточно присвятив себе чернечим подвигам у монастирі. А потім зачинився у печері. Своїми подвигами він здобув дар прозріння та чудотворення. Імператор Костянтин Багрянородний листувався з преподобним, звертаюся за його порадами та прохав про молитви. Двічі Павло віддалявся на острів Самос, де заснував лавру та відновив три зруйновані монастирі. Помер 955 року, передбачивши заздалегідь свою смерть.

Святитель Стефан сповідник, архієпископ Сурозький, був родом з Каппадокії, навчався в Константинополі. Став ченцем і 30 років провів у пустелі. Після цього патріарх Герман, за особливим одкровенням, висвятив його в єпископи Сурожа (нині Судак в українському Криму). За часів імператора-іконоборця Лева III Ісавра був підданий тортурам і ув’язнений у Константинополі. Після смерті імператора Стефана звільнили. У глибокій старості він повернувся до Сурожу, де й помер.

Народні прикмети

Якщо у цей день багато снігу, то наступного року буде хороший урожай.

Вітер розносить сухий сніг – до сухого літа.

Що не можна робити 28 грудня

Не можна лаятись і лихословити.

Не можна ходити до лісу.

Бажано уникати фізичної роботи.