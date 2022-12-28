Сегодня 28 декабря: какой праздник и день в истории

28 декабря по церковному календарю — память священномученика Елевферия, его матери Анфии и мученика Корива. В этот день в мире началась эпоха кино.

Праздники и памятные даты 28 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

В мире – Международный день кино.

28 декабря в истории

28 декабря 1895 года братья Люмьер провели свой первый киносеанс. Это произошло в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Первым фильмом (точнее – эпизодом хроники), который показали публике, было видео с площади Белькур в Лионе. На этот сеанс продали всего 35 билетов по 1 франку за каждый. Однако очень быстро новый вид искусства приобрел популярность, и на сеансы к Люмьерам выстраивались большие очереди желающих увидеть то, что на тот момент казалось чуть ли не чудом.

Роль братьев Люмьер в создании кинематографа не одинакова. Изобретателем был один из них – Луи Жан Люмьер. Именно он ознакомился с движущимися изображениями Томаса Эдисона и стал заниматься проблемой световой проекции «подвижных фотографий». Его брат Огюст в большинстве своем поддержал деятельность брата деньгами. Кроме создания самого аппарата, который они так и назвали «кинематограф», братья смогли «монетизировать» свое изобретение и быстро превратили кино в бизнес. Фильмы от них выходили в свет регулярно. Лишь в 1895 и 1896 годах братья Люмьер сняли около 50 коротких фильмов на разные темы, например: документальные «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Морское купание», комедию «Политый поливальщик», фильм «Купание Дианы» и т.д.

28 декабря 1991 года — независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.

Церковный праздник 28 декабря

28 декабря христиане чтят память священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха. Это день памяти преподобного Павла Латрийского и Святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского.

Святой Елевферий был сыном знатного римского гражданина. Мать-христианка воспитала сына в своей вере. Елевферий вырост настолько истовым христианином, что в возрасте 20 лет его уже назначили епископом Иллирийским. При императоре Адриане святого Елевферия за смелую проповедь о Христе после мучений обезглавили в Риме вместе с его матерью Анфией. Епарх Корив, мучивший святого Елевферия, сам поверил в Христа и тоже был казнен.

Преподобный Павел Латрийский рано лишился отца. Его воспитывали в обители святого Стефана во Фригии. После смерти матери Павел окончательно посвятил себя монашеским подвигам в монастыре. А потом закрылся в пещере. Своими подвигами он приобрел дар прозрения и чудотворения. Император Константин Багрянородный вел переписку с преподобным, обращаюсь за его советами и прося о молитве. Дважды Павел удалялся на остров Самос, где основал лавру и восстановил три разоренных монастыря. Умер в 955 году, предвидев заранее свою смерть.

Святитель Стефан исповедник, архиепископ Сурожский, был родом из Каппадокии, учился в Константинополе. Стал монахом и 30 лет провел в пустыне. После этого патриарх Герман, по особому откровению, рукоположил его в епископы Сурожа (ныне – Судак в украинском Крыму). Во времена императора-иконоборца Льва III Исавра был подвергнут пыткам и заключен в темницу в Константинополе. После смерти императора Стефана освободили. В глубокой старости он вернулся в Сурож, где и умер.

Народные приметы

Если в этот день много снега, то в следующем году будет хороший урожай.

Ветер разносит сухой снег – к сухому лету.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя ходить в лес.

Желательно избегать физической работы.