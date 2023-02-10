Сьогодні 10 лютого: яке свято та день в історії

10 лютого за церковним календарем – пам’ять преподобного Єфрема Сиріна. Цього дня монголи захопили Багдад, народився засновник Харківського університету Каразін, а ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою.

Свята та пам’ятні дати 10 лютого

Державні та професійні свята України 10 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходить Всесвітній день зернобобових. Це також Європейський день безпечного інтернету.

10 лютого в історії

10 лютого 1258 року монголи захопили, а потім пограбували та майже повністю знищили Багдад (тоді він був столицею Аббасидського халіфату, зараз – столиця Іраку). Облога прогресивного та освіченого східного міста ворожими ордами тривала 13 днів – з 29 січня. 10 лютого Багдад здався, а 13-го монголи увірвалися до міста.

Їхнє командування дало своїм дикунам місто на тижневе пограбування. Мешканців, які намагалися залишити Багдад, убивали. У результаті, за різними даними, загинуло від 100 тисяч до мільйона людей. Бібліотеки Багдада, включаючи Будинок Мудрості, було знищено монголами. У Будинку Мудрості зберігалися рукописи з багатьох галузей науки, особливо медицини та астрономії. Загарбники кидали неоціненні книжкові праці в річку чи палили. Ті, хто вижив у цьому пеклі, потім говорили, що річка Тигр була чорною від змитих з рукописів чорнил і червоною від крові вчених і філософів. Шалені варвари знищували палаци, мечеті, бібліотеки, лікарні, шедеври архітектури та мистецтва. Також було знищено унікальну складну систему іригаційних каналів, які дозволяли успішно вести сільське господарство в зневодненій місцевості.

Знищення Багдада знаменує завершення так званої Золотої епохи ісламу. “Багдад був чудовим інтелектуальним центром світу. Падіння Багдада було психологічним ударом, від якого ісламський світ не оговтався. Іслам замкнувся у собі, став більш консервативним, нетерпимим до конфліктів віри та розуму. З пограбування Багдада згас інтелектуальний світоч ісламу”, — написав про наслідки тих подій історик із Вісконсинського університету Стівен Датч.

10 лютого 1773 року народився Василь Каразін – засновник Харківського університету.

10 лютого 1919 року пішов у відставку голова Директорії УНР Володимир Винниченко. Причиною цього був його довготривалий конфлікт з іншим лідером УНР та керівником її війська Симоном Петлюрою. Їхній конфлікт тривав не один рік і мав не ідеологічне, а особистісне підґрунтя – між двома лідерами УНР та однопартійцями була стійка ворожість. 1917 року Винниченко домігся того, що Петлюру зняли з посади після захоплення більшовиками частини територій Слобожанщини. Їхня співпраця у форматі Директорії була майже безперспективною із самого початку. Але цього разу час було піти саме Винниченку. Після відставки він поїхав за кордон, повністю розчарувавшись у соціалістичних поглядах, які раніше відстоював. “Тут у соціалістичній совєтській Росії я ховаю свою 18-літню соціалістичну політичну діяльність. Я їду, як письменник, а як політик я всією душею хочу померти”, – пояснював своє рішення Винниченко.

10 лютого 1940 року в Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. У цей момент відбувся фактичний розкол організації на “бандерівців” та “мельниківців”. “Бандерівці” вважали, що українська держава має бути створена виключно силами українського народу – внаслідок національної революції. “Мельниківці” сподівалися на допомогу гітлерівської Німеччини. Розколу передувала спроба Мельника сфальсифікувати заповіт Євгена Коновальця та на його основі утвердити себе вічним вождем ОУН.

10 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Корея.

Церковне свято 10 лютого

10 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Єфрема Сиріна.

Він народився на початку IV століття у Месопотамії. Ще юнаком пішов у навколишні гори та став пустельником. Після того, як рідне місто Сиріна захопили перси, він залишив місце свого усамітнення й оселилося в монастирі поблизу міста Едеси, де й прожив до самої смерті. За своє життя преподобний написав багато піснеспівів і молитов. Його покаяну молитву “Господи та Владика мого живота” читають під час Великого посту.

Народні прикмети

Вітер у цей день передбачає дощове літо.

Сухий сніг – до відлиги, мокрий – до морозів.

Якщо лід на річках уже розтанув, весна буде ранньою.

Що не можна робити 10 лютого

Не можна вбивати жодних комах, у тому числі павуків. Святий Єфрем є їхнім покровителем.

Не можна гладити та годувати незнайомих тварин.