Сьогодні 10 січня: яке свято та день в історії

10 січня за церковним календарем – пам’ять 20 000 мучеників, спалених у Нікомедії. Цього дня Цезар перейшов Рубікон, у СРСР зняли перше “Що? Де? Коли?”, а в Україні ввели в обіг купони.

Свята та пам’ятні дати 10 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 10 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

10 січня в історії

10 січня 49 року до нашої ери Гай Юлій Цезар із військом перетнув річку Рубікон, розпочавши похід на Рим. Тоді майбутній імператор був лише воєначальником (проконсулом), а в Римі не було диктатора, формою правління була республіка. Перехід Цезарем Рубікона назавжди змінив ситуацію, ставши початком громадянської війни. А війна завершилася зміною політичного устрою в Римі. Цезар переміг і став диктатором. А вираз “перейти Рубікон” відтоді став загальновживаним, дійшов до наших часів, і означає ухвалення безповоротного рішення.

10 січня 1946 року вперше відбулося засідання Генасамблеї ООН. Її приймав зал Вестмінстера в Лондоні. Брали участь представники 51 країни.

10 січня 1975 року на ТБ записали першу передачу “Що? Де? Коли?”, яку вигадав радянський телеведучий Володимир Ворошилов. Згодом інтелектуальна гра вийшла за межі телеформату та отримала спортивну версію, яка передбачає одночасну участь у грі десятків команд. Такий формат є популярним і в сучасній Україні. Чемпіонат України з “Що? Де? Коли?” проводиться з 1994 року. За цей час п’ять разів переможцями ставали харківські команди: тричі команда “Від Вінта – Брати по фазі” та по разу “ХІІТ – 2000” та “ЕЛТ”.

З початком війни РФ проти України деякі учасники телегри “Що? Де? Коли?” висловили своє ставлення до того, що відбувається, відмовившись грати на пропагандистському російському “Першому каналі”. Так, у 2014 році таке рішення ухвалив знавець із Одеси Анатолій Бугаєв. А після повномасштабного вторгнення у 2022 році від участі в іграх вже відмовилися сім гравців: Микола Крапіль, Денис Лагутін, Денис Галіакберов, Дар’я Соловей, Віра Рабкіна, Михайло Новосьолов та Іван Маришев. Власника “Діамантової сови” та двох “Кришталевих сов” Іллю Новікова у 2016 році усунули від участі в телеклубі через підтримку України та участь у захисті Надії Савченко.

10 січня 1992 року в Україні в обіг запровадили купюри, завдяки яким у 1990-ті всі українці стали мільйонерами – купоно-карбованці, або просто купони. На початку в обігу були дві валюти – радянські рублі та українські карбованці. Офіційно їх приймали за курсом один до одного. Рублі поступово виводили з обігу, і протягом року карбованці повністю витіснили стару валюту. Спочатку випустили лише купюри від 1 до 100 купонів. Найбільша з купюр – 1 млн – була випущена 12 травня 1995 року. З обігу повністю знецінену першу національну валюту України вивели 1996-го, замінивши гривнею.

Церковне свято 10 січня

10 січня християни вшановують пам’ять 20 000 мучеників, спалених у Нікомедії: Гликерiя, пресвітера; Зинона, Феофила, диякона, Дорофея, Мардонiя, Мигдонiя, диякона, Індиса, Горгонiя, Петра, Євфимiя, мучениць Агафiї, Домни, Феофіли та інших.

Усі вони постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Максиміана – на початку IV століття. Язичницька жриця Домна жила в палаці імператора, проте за відсутності Максиміана, вона забажала ознайомитися з християнським ученням і в результаті прийняла хрещення разом зі своїм слугою євнухом Індісом. Щоб більше не жити разом із язичниками, Домна прикинулася шаленою, тоді її та Індіса видалили з палацу, і вона оселилася в дівочому монастирі біля ігуменьї Агафії. Незабаром ігуменя одягла її в чоловічий одяг, обстригла їй волосся і відпустила з монастиря.

Коли імператор повернувся до палацу, він наказав розшукати Домну. Воїни вломилися в монастир і розорили його, а сестер відправили на муки та наругу. Проте жодна з сестер не зазнала осквернення. Так, віддану до публічного дому святу Феофілу звідти неушкодженою вивів ангел. Імператор тим часом явився в місцеву церкву та вимагав від усіх присутніх зректися Христа. Тоді пресвітер Глікерій відповів, що цього ніколи не буде. Максиміан наказав спочатку катувати мученика, а потім – спалити.

На Різдво 302 року, коли в Нікомедійській церкві зібралося близько 20 000 християн, імператор послав до храму глашатая, який передав його наказ усім християнам вийти з церкви та принести жертву ідолам, інакше погрожував спалити храм разом з усіма, хто в ньому. Однак усі присутні відмовилися зрадити свою віру. І всі 20 000 загинули у вогні. Серед них були й ігуменя Агафія, й свята Феофіла. Надалі Максиміан продовжив переслідування християн у Нікомедії. За його наказом схопили полководця Зінона, якого побили та обезголовили. До в’язниці кинули євнуха Індіса, намісника Італії Дорофея, Мардонія, Мігдонія та кілька сановників. Поступово усіх їх стратили.

Колишня жриця Домна, повернувшися до міста, побачила згарище на місці храму й шкодувала, що не загинула разом зі своїми сестрами. Потім вона пішла на берег моря, де в цей час рибалки витягли сітками з води тіла мучеників Індіса, Горгонія та Петра. Домна (усе ще вдягнена в чоловічий одяг) допомагала рибалкам тягнути сітки, й рибалки залишили їй тіла мучеників. Вона поховала мучеників і щодня приходила до них на могили. Тоді імператору доповіли про невідомого юнака, який приходить на могили страчених християн. І Максиміан наказав відрубати цьому юнакові голову. Разом із Домною був страчений і святий мученик Євфимій.

Народні прикмети

Якщо кішка спить цілий день, то незабаром потеплішає.

Птахи підходять близько до людей – буде хуртовина.

Завірюха 10 січня віщує дощове літо.

Що не можна робити 10 січня

Не можна спати вдень – до хвороби.

Не можна їсти багато солоного – можуть захворіти нирки.