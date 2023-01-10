Сегодня 10 января: какой праздник и день в истории

10 января по церковному календарю – память 20 000 мучеников, сожженных в Никомедии. В этот день Цезарь перешел Рубикон, в СССР сняли первое «Что? Где? Когда?», а в Украине ввели в обращение купоны.

Праздники и памятные даты 10 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 10 января нет. Также не отмечают масштабные мировые события.

10 января в истории

10 января 49 года до нашей эры Гай Юлий Цезарь с войском пересек реку Рубикон, начав поход на Рим. В тот момент будущий император был только военачальником (проконсулом), а в Риме не было диктатора, формой правления была республика. Переход Цезарем Рубикона необратимо изменил ситуацию, став началом гражданской войны. А война завершилась сменой политического строя в Риме. Цезарь победил и стал диктатором. А выражение «перейти Рубикон» с тех пор стало общеупотребительным, дошло до наших времен и означает принятие безвозвратного решения.

10 января 1946 года впервые состоялось заседание Генассамблеи ООН. Ее принимал зал Вестминстера в Лондоне. Участвовали представители 51 страны.

10 января 1975 года на ТВ записали первую передачу «Что? Где? Когда?», которую придумал советский телеведущий Владимир Ворошилов. Со временем интеллектуальная игра вышла за пределы телеформата и получила спортивную версию, предусматривающую одновременное участие в игре десятков команд. Такой формат популярен и в современной Украине. Чемпионат Украины по «Что? Где? Когда?» проводятся с 1994 года. За это время пять раз победителями становились харьковские команды: трижды команда «От Винта – Братья по фазе» и по разу «ХИИТ — 2000» и «ЭЛТ».

С началом войны РФ против Украины некоторые участники телеигры «Что? Где? Когда?» выразили свое отношение к происходящему, отказавшись играть на пропагандистском российском «Первом канале». Так, в 2014 году такое решение принял знаток из Одессы Анатолий Бугаев. А после полномасштабного вторжения в 2022 году от участия в играх уже отказались семь игроков: Николай Крапиль, Денис Лагутин, Денис Галиакберов, Дарья Соловей, Вера Рабкина, Михаил Новоселов и Иван Марышев. Обладателя «Бриллиантовой совы» и двух «Хрустальных сов» Илью Новикова в 2016 году отстранили от участия в телеклубе из-за поддержки Украины и участия в защите Надежды Савченко.

10 января 1992 года в Украине в обращение ввели купюры, благодаря которым в 1990-е все украинцы стали миллионерами — купоно-карбованцы, или просто купоны. В начале в обращении были две валюты – советские рубли и украинские карбованцы. Официально их принимали по курсу один к одному. Рубли постепенно выводили из обращения, и за год карбованцы полностью вытеснили старую валюту. Изначально выпустили только купюры от 1 до 100 купонов. Самая большая из купюр – в 1 млн – была выпущена 12 мая 1995 года. Из обращения полностью обесцененную первую национальную валюту Украины вывели в 1996-м, заменив гривной.

Церковный праздник 10 января

10 января христиане чтят память 20 000 мучеников, сожженных в Никомедии: Гликерия, Зинона, Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, Секунда, Никострата, Агафьи, Домны, Феофилы и других.

Все они пострадали во время гонений на христиан при императоре Максимиане – начале IV века. Языческая жрица Домна жила во дворце императора, однако в отсутствие Максимиана, она захотела ознакомиться с христианским учением и в результате приняла крещение вместе со своим слугой евнухом Индисом. Чтобы больше не жить вместе с язычниками, Домна притворилась безумной, тогда ее и Индиса удалили из дворца, и она поселилась в девичьем монастыре у игуменьи Агафьи. Вскоре настоятельница одела ее в мужскую одежду, остригла ей волосы и отпустила из монастыря.

Однако, когда император вернулся во дворец, он приказал разыскать Домну. Воины вломились в монастырь и разорили его, а сестер отправили на мучения и поругание. Однако ни одна из сестер не подверглась осквернению. Так, отданную в публичный дом Феофилу оттуда невредимой вывел ангел. Император в это время явился в местную церковь и требовал от всех присутствующих отречься от Христа. Тогда пресвитер Гликерий ответил, что этого никогда не будет. Максимиан приказал сначала пытать мученика, а потом сжечь.

На Рождество 302 года, когда в Никомедийской церкви собралось около 20 000 христиан, император послал в храм глашатая, который передал его приказ всем христианам выйти из церкви и принести жертву идолам, иначе угрожал сжечь храм вместе со всеми, кто в нем. Но все присутствовавшие отказались предать свою веру. И все 20 тысяч погибли в огне. Среди них были и настоятельница Агафья, и святая Феофила. В дальнейшем Максимиан продолжил преследование христиан в Никомедии. По его приказу схватили полководца Зинона, которого избили и обезглавили. В тюрьму бросили евнуха Индиса, наместника Италии Дорофея, Мардония, Мигдония и несколько сановников. Постепенно всех их казнили.

Бывшая жрица Домна, вернувшись в город, увидела на месте храма пожарище и жалела, что не погибла вместе со своими сестрами. Затем она пошла на берег моря, где в это время рыбаки вытащили сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Домна (все еще одетая в мужскую одежду) помогала рыбакам тащить сети, и они оставили ей тела мучеников. Она похоронила мучеников и каждый день приходила к ним на могилы. Тогда императору доложили о неизвестном юноше, приходящем на могилы казненных христиан. И Максимиан приказал отрубить этому юноше голову. Вместе с Домной казнили и святого мученика Евфимия.

Народные приметы

Если кошка спит целый день, то скоро потеплеет.

Птицы подходят близко к людям – будет метель.

Метель 10 января предвещает дождливое лето.

Что нельзя делать 10 января

Нельзя спать днем – к болезни.

Нельзя есть много соленого – могут заболеть почки.