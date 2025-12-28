Сьогодні 28 грудня 2025: яке свято та день в історії

28 грудня – Міжнародний день кіно. У 1065 році освятили церкву та усипальницю Едуарда Сповідника на території сучасного Вестмінстерського абатства в Лондоні. У 1919 році в цей день у Києві поховали жертв білого терору. У 1918-му графиня Констанція Маркевич стала першою жінкою, яку обрали до парламенту Великої Британії. У 1908-му в Італії стався найруйнівніший із землетрусів у Європі у XX столітті. У 1895-му брати Люм’єри провели свій перший кіносеанс. У 1886-му на Київщині народився отаман Зелений (Данило Терпило).

Свята та пам’ятні дати 28 грудня

28 грудня – Міжнародний день кіно.

Також сьогодні: День завантажень, День гри в карти, День календаря, День “Зателефонуй другу”.

28 грудня в історії

28 грудня 1065 року освятили церкву та усипальницю Едуарда Сповідника на території сучасного Вестмінстерського абатства в Лондоні. Деякі джерела помилково визначають цю дату як день заснування самого абатства. Однак, це не так. Відомо, що до середини Х століття тут уже був монастир Святого Петра, але версії щодо термінів і обставин його заснування відрізняються. Церква, побудована за часів короля Едуарда Сповідника, стала першою великою кам’яною будівлею на території абатства. А Едуард став першим англійським монархом, якого тут поховали.

“На жаль, коли 28 грудня 1065 року освятили нову церкву, король був надто хворий, щоб відвідувати її, і помер через кілька днів. Його смертні останки були поховані перед Головним вівтарем”, – пишуть про ці події в розділі історії на сайті абатства.

Едуард помер 5 січня 1066 року. А за дев’ять років поруч поховали вдову короля – королеву Едіт Вессекську. Але церква Едуардова до наших часів не збереглася, від неї залишилися тільки круглі арки та масивні опорні колони підземелля. Найстаріша частина абатства – це “Палата Пікс”, яку побудували близько 1070 року. Сучасну будівлю (Собор святого Петра у Вестмінстері) звели за часів короля Генріха III у XIII столітті. Сюди перенесли й мощі Едуарда Сповідника із попередньої усипальниці.

Роль Вестмінстерського абатства як одного з головних святих місць та усипальниці англійських королів значно пережила будівлю часів Едуарда Сповідника. З 1066 року тут відбулися коронації 40 англійських і британських монархів.

“У Вестмінстерському абатстві поховано понад 3300 осіб, а багатьох інших шанують. З 1066 року тут також проходила кожна коронація та багато інших королівських подій, включаючи 16 весіль, – зазначають на сайті абатства. – Вестмінстерське абатство – це місце останнього спочинку 30 королів і королев, починаючи з короля Едуарда Сповідника, чия велична гробниця стоїть одразу за Головним вівтарем. Генріх III, який збудував церкву, яку ви бачите сьогодні, похований поруч із ним”.

28 грудня 1886 року в Київській області, у селі Трипілля, народився Данило Терпило (майбутній отаман Зелений). Докладніше.

28 грудня 1895 року брати Люм’єри провели свій перший кіносеанс. Це сталося у Гран-кафе на бульварі Капуцинок у Парижі. Першим фільмом, що показали публіці, було відео із площі Белькур у Ліоні. Докладніше.

28 грудня 1908 року стався найбільший із документально зафіксованих землетрусів у Європі (однозначно – найпотужніший у ХХ столітті). Докладніше.

28 грудня 1918 року графиня Констанція Маркевич стала першою жінкою, яку обрали до парламенту Великої Британії. Докладніше.

28 грудня 1919 року в Києві поховали жертв білого терору. Серед них були українські письменники Ігнат Михайличенко (діяч Центральної Ради) та Василь Чумак (боротьбист). Їх викрила та розстріляла денікінська розвідка за “участь в організації повстання” проти білогвардійців у Київській області.

28 грудня 1991 року незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.

28 грудня 2022 року на війні загинула 28-річна Владислава Черних – бойова медикиня та аеророзвідниця харківського добровольчого підрозділу “Хартія” із позивним “Аїда”. Її ім’я зараз носить сквер на вулиці Конторській у Харкові.

Церковне свято 28 грудня

28 грудня вшановують пам’ять праведного Йосифа Обручника, Давида, царя, і Якова, брата Господнього (це перехідне святкування в неділю після Різдва Христового). Також сьогодні вшановують пам’ять мучеників 20 000, у Нікомидії спалених. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 28 грудня заметіль, то наступне літо буде дощовим.

Якщо ворони літають – буде снігопад, якщо сидять на деревах – морози.

Що не можна робити 28 грудня

Не можна проводити цей день на самоті.

Не можна брати в борг гроші або продукти.