Сегодня 3 апреля: какой праздник и день в истории
3 апреля в разные годы родились два известных украинских писателя Степан Олейник и Олесь Гончар, а в 1151-м — главный герой «Слова о полку Игореве». В 1043-м короновали Эдуарда Исповедника. В 1933-м украинский хирург впервые провел пересадку почки человеку. В 1948-м президент США Трумэн подписал «план Маршалла». В 1973-м состоялся первый звонок по мобильному телефону.
Праздники и памятные даты 3 апреля
3 апреля – Международный день обслуживания дорог (отмечают в первый четверг апреля) и Всемирный день водных животных.
Также сегодня: Всемирный день вечеринки, День рождения мобильного телефона, День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода, День детской йоги, День твида.
3 апреля в истории
3 апреля 1043 года на английский престол короновали последнего короля из Уэссекской династии, правившей в стране с 519 года. Это был Эдуард Исповедник. Он правил почти четверть века – до смерти в 1066 году.
«Историки расходятся во мнениях относительно довольно продолжительного, 24-летнего, правления Эдуарда. Его прозвище отражает традиционное представление о нем как о человеке «не от мира сего» и благочестивом. «Исповедник» отражает его репутацию святого, не умершего мученической смертью, в отличие от своего дяди, короля Эдуарда Мученика. Кое-кто изображает правление Эдуарда Исповедника приведшим к распаду королевской власти в Англии и усилению власти дома Годвинов из-за внутренней борьбы, которая началась после его смерти, когда не было наследников престола. Биографы Фрэнк Барлоу и Питер Рекс, с другой стороны, изображают Эдуарда как успешного короля, энергичного, изобретательного и иногда безжалостного; они утверждают, что норманнское завоевание вскоре после его смерти запятнало его имидж», — пишет об этом короле англоязычная Википедия.
С рождения Эдуард был чрезвычайно далек от королевского престола. Для своего отца, короля Англии Этельреда Неразумного он был седьмым сыном (все старшие дети были от предыдущего брака), а вот для матери Эммы Нормандской – первым. И именно мать сыграла большую роль в его восхождении на престол, чем отец. Правление Этельреда было длительным, но с постоянными «перерывами» из-за войн с викингами, которые периодически захватывали английский трон. После особенно успешного для захватчиков вторжения мать Эдуарда Эмма вместе с ним и двумя младшими детьми сбежала в родную Нормандию. Так что значительная часть детства и юности будущего короля прошла в изгнании, пока в Англии делили власть с викингами сначала его отец, а затем старшие сводные братья.
В процессе этой «дележки» престол захватил викинг (принц Дании) Кнуд Великий. И тут мать Эдуарда совершила «хитрый ход» и вышла замуж уже за нового английского короля. Детей от Этельреда, в частности, Эдуарда, она оставила в Нормандии, а от нового мужа родила нового наследника престола – Хартакнута. Однако не смогла и его продвинуть на трон после смерти Кнуда – у него были старшие сыновья, и один из них (Гарольд) пришел к власти. На этом этапе в Англию или из собственных амбиций, или ради поддержки матери прибыли Эдуард и его младший брат Альфред. Альфреду эта поездка стоила жизни – его убили как предполагаемого претендента на престол. Эдуард же провел успешную военную кампанию против противников матери и отступил снова в Нормандию. Впоследствии король Гарольд изгнал Эмму Нормандскую из Англии. Однако царствовал неспокойно и недолго – в течение трех лет, после чего умер в 1040 году. Трон достался наконец сыну Эммы от Кнуда — Хартакнуту. Именно он вернул в Англию сводного брата Эдуарда и провозгласил своим наследником. Харканут умер 8 июня 1042 года, после чего королем Англии стал Эдуард. Его коронацию провели в пасхальное воскресенье – 3 апреля 1043 года. У Эдуарда не было детей, и после его смерти развернулась очередная битва за престол. Она привела к нормандскому вторжению в Англию и приходу к власти Вильгельма Завоевателя.
3 апреля 1151 года (иногда встречается другая дата – 2 апреля) родился главный герой «Слова о полку Игореве» — новгород-северский князь Игорь Святославич. Подробнее.
3 апреля 1908 года родился украинский поэт-юморист Степан Олейник. Подробнее.
3 апреля 1918 года родился автор романов «Собор» и «Знаменосцы» Олесь Гончар. Подробнее.
3 апреля 1933 года украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил пересадку почки. Подробнее.
3 апреля 1948 года дали старт реализации «плана Маршалла». Подробнее.
3 апреля 1973 года состоялся первый звонок по мобильному телефону. Подробнее.
3 апреля 1990 года над зданием Львовского городского совета впервые торжественно подняли украинский национальный флаг. Перед тем сине-желтое знамя освятили в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра.
Церковный праздник 3 апреля
Преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Подробнее.
Народные приметы
Если 3 апреля гроза, то год будет урожайным.
Если сильный ветер – это ночью будут заморозки.
Если на березе уже появились листья, то скоро потеплеет.
Что нельзя делать 3 апреля
Нельзя нарушать пост.
Нельзя жестоко обращаться с животными.
Нельзя работать по дому и в огороде или поле.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 апреля в разные годы родились два известных украинских писателя Степан Олейник и Олесь Гончар, а в 1151-м — главный герой «Слова о полку Игореве»".