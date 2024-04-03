Сегодня 3 апреля: какой праздник и день в истории

3 апреля в разные годы родились два известных украинских писателя Степан Олейник и Олесь Гончар, а в 1151-м — главный герой «Слова о полку Игореве» — новгород-северский князь Игорь Святославич. В 1933-м украинский хирург впервые провел пересадку почки человеку. В 1948-м президент США Трумэн подписал «план Маршалла». В 1973-м состоялся первый звонок по мобильному телефону.

Праздники и памятные даты 3 апреля

3 апреля – Всемирный день водных животных.

В мире: Всемирный день вечеринки, День рождения мобильного телефона, День рождения кофемолки, День рождения штрих-кода, День твида.

3 апреля в истории

3 апреля 1151 года (иногда встречается другая дата – 2 апреля) родился главный герой «Слова о полку Игореве» — новгород-северский князь Игорь Святославич.

У историков есть противоречия относительно того, кем была мать Игоря, ведь отец – князь Святослав Ольгович – был женат дважды. Первой его женой была дочь половецкого хана Аепы Гиргеневича. Второй – дочь новгородского посадника Петрилы. В основном исследователи сходятся на том, что Игорь Святославич был сыном второй жены, ради свадьбы с которой Святослав пошел на конфликт с местным архиепископом (то ли из-за того, что первый муж княжеской невесты только что умер, то ли потому, что первая жена князя еще была жива).

Будущий герой древней литературы был средним сыном и приходился праправнуком Ярославу Мудрому. В летописях в большинстве своем упоминается участие Игоря в различных военных кампаниях – как против половцев, так и против других руских князей. Так, в 1169-м и 1173-м он участвовал в походах на Киев, которые устроил Андрей Боголюбский. А в 1171-м разбил орды половецких ханов Кончака и Кобяка под Переяславом. В Новгород-Северском Игорь начал княжить после смерти старшего брата Олега в 1180 году. Знаменитый, хотя и неудачный поход против половцев, описанный в «Слове…», состоялся в 1185 году. Его Игорь организовал совместно с братом Всеволодом, своим сыном Владимиром и князем рыльским Святославом Ольговичем. Княжеские дружины потерпели поражение на реке Каяле от орды половецких ханов Гзака и Кончака. Сам Игорь и его сын попали в плен. Причем князь бежал, оставив своего сына в плену. Владимир вернулся позже, женившись на дочери Кончака.

Исследователям до сих пор не известно, кто описал все события того похода в «Слове о полку Игореве». Считается, что это произведение написали в последней четверти XII века – вскоре после самих событий. Поэтому автора часто отождествляют с кем-то из известных исторических деятелей (в том числе и с самим Игорем), но убедительных доказательств любой из версий нет. После неудачного похода и плена Игорь продолжал княжить и воевать до смерти в 1202 году. За это время он совершил ряд походов на половцев и занял Черниговское княжество (в 1198). Похоронен в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

3 апреля 1908 года родился украинский поэт-юморист Степан Олейник. Подробнее.

3 апреля 1918 года родился автор романов «Собор» и «Знаменосцы» Олесь Гончар. Подробнее.

3 апреля 1933 года украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполнил пересадку почки. Подробнее.

3 апреля 1948 года дали старт реализации «плана Маршалла». Подробнее.

3 апреля 1973 года состоялся первый звонок по мобильному телефону. Подробнее.

3 апреля 1990 года над зданием Львовского городского совета впервые торжественно подняли украинский национальный флаг. Перед тем сине-желтое знамя освятили в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра.

Церковный праздник 3 апреля

Преподобного Никиты, исповедника, игумена обители Мидикийской. Преподобный Никита родился на территории современной Турции в благочестивой семье. Его мать умерла на восьмой день после рождения сына, а отец, по имени Филарет, принял монашеский постриг. Мальчик остался на попечении бабушки, воспитавшей его в христианском духе. С юношеских лет Никита прислуживал в церкви, а потом направился в Мидикийский монастырь. Через семь лет его рукоположили на пресвитера, а игумен поручил Никите управление обителью, потому что сам был тяжело болен. Когда же игумен умер, то братья единодушно избрали на его место Никиту. У него был дар чудотворения. Игумен боролся с ересью иконоборчества. За отстаивание почитания икон во времена императора Льва Армянина Никиту бросили в тюрьму, где он провел шесть лет. Выйдя из заключения, не вернулся в свой монастырь, а поселился уединенно. Умер мирно 3 апреля.

Народные приметы

Если 3 апреля гроза, то год будет урожайным.

Если сильный ветер – это ночью будут заморозки.

Если на березе уже появились листья, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя нарушать пост.

Нельзя жестоко обращаться с животными.

Нельзя работать по дому и в огороде или поле.