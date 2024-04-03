Сьогодні 3 квітня: яке свято та день в історії ????????????????????????????????????

3 квітня в різні роки народилися два відомі українські письменники Степан Олійник та Олесь Гончар, а у 1151-му – головний герой “Слова о полку Ігоревім” – новгород-сіверський князь Ігор Святославич. У 1933-му український хірург вперше провів пересадку нирки людині. У 1948-му президент США Трумен підписав “план Маршалла”. У 1973-му відбувся перший дзвінок мобільним телефоном.

Свята та пам’ятні дати 3 квітня

3 квітня – Всесвітній день водних тварин.

У світі: Всесвітній день вечірки, День народження мобільного телефона, День народження кавомолки, День народження штрихкоду, День твіду.

3 квітня в історії

3 квітня 1151 року (іноді зустрічається інша дата – 2 квітня) народився головний герой “Слова о полку Ігоревім” – новгород-сіверський князь Ігор Святославич.

Історики мають суперечності щодо того, ким була мати Ігоря, адже батько – князь Святослав Ольгович – був одружений двічі. Першою його дружиною була дочка половецького хана Аєпи Гіргеневича. Другою – дочка новгородського посадника Петрили. В основному дослідники сходяться на тому, що Ігор Святославич був сином другої дружини, заради весілля з якою Святослав пішов на конфлікт з місцевим архієпископом (чи через те, що перший чоловік княжої нареченої щойно помер, чи тому, що перша дружина князя ще була жива).

Майбутній герой стародавньої літератури був середнім сином і приходився праправнуком Ярославу Мудрому. У літописах здебільшого згадується участь Ігоря у різних військових кампаніях – як проти половців, так і проти інших руських князів. Так, у 1169-му та 1173-му він брав участь у походах на Київ, які влаштував Андрій Боголюбський. А у 1171-му розбив орди половецьких ханів Кончака та Коб’яка під Переяславом. У Новгород-Сіверському Ігор почав княжити після смерті старшого брата Олега у 1180 році. Знаменитий, хоч і невдалий похід проти половців, описаний у “Слові …”, відбувся в 1185-му. Його Ігор організував разом із братом Всеволодом, своїм сином Володимиром та князем рильським Святославом Ольговичем. Княжі дружини зазнали поразки на річці Каялі від орди половецьких ханів Гзака та Кончака. Сам Ігор та його син потрапили в полон. Причому князь утік, залишивши свого сина в полоні. Володимир повернувся пізніше, одружившись із дочкою Кончака.

Дослідникам досі не відомо, хто описав усі події того походу у “Слові о полку Ігоревім”. Вважається, що цей твір написали в останній чверті XII століття – незабаром після подій. Тому автора часто ототожнюють з кимось із відомих історичних діячів (зокрема й із самим Ігорем), але переконливих доказів будь-якої з версій немає. Після невдалого походу та полону Ігор продовжував княжити й воювати до смерті у 1202 році. За цей час він здійснив ряд походів на половців і зайняв Чернігівське князівство (1198). Похований у Спасо-Преображенському соборі в Чернігові.

3 квітня 1908 року народився український поет-гуморист Степан Олійник. Детальніше.

3 квітня 1918 року народився автор романів “Собор” та “Прапороносці” Олесь Гончар. Детальніше.

3 квітня 1933 року український хірург Юрій Вороний уперше у світі виконав пересадку нирки. Детальніше.

3 квітня 1948 року дали старт реалізації “плану Маршалла”. Детальніше.

3 квітня 1973 року відбувся перший дзвінок мобільним телефоном. Детальніше.

3 квітня 1990 року над будівлею Львівської міської ради вперше урочисто підняли український національний прапор. Перед тим синьо-жовтий прапор освятили у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

Церковне свято 3 квітня

Преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мидикійської. Преподобний Микита народився на території сучасної Туреччини в благочестивій родині. Його мати померла на восьмий день після народження сина, а батько, на ім’я Філарет, прийняв монаший постриг. Хлопчик залишився під опікою бабусі, яка виховала його в християнському дусі. З юнацьких років Микита прислуговував у церкві, а згодом попрямував у Мидикійский монастир. Через сім років його висвятили на пресвітера, а ігумен доручив Микиті управління обителлю, бо сам був важко хворий. Коли ж ігумен помер, то браття одностайно обрали на його місце Микиту. Він мав дар чудотворення, боровся з єрессю іконоборства. За відстоювання шанування ікон у часи імператора Лева Вірменина Микиту кинули до в’язниці, де він провів шість років. А вийшовши з ув’язнення, не повернувся у свій монастир, а оселився усамітнено. Помер мирно 3 квітня.

Народні прикмети

Якщо 3 квітня гроза, то рік буде врожайним.

Якщо сильний вітер – то вночі будуть заморозки.

Якщо на березі вже з’явилися листя, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна порушувати пост.

Не можна жорстоко поводитися з тваринами.

Не можна працювати по дому та в городі чи полі.