Live
  • Вт 20.10.2026
  • Харків  +12°С
  • USD 45
  • EUR 50.53

Протестантську церкву зруйнували росіяни в Ізюмі на Харківщині (фото)

Події 21:45   20.10.2026
Оксана Якушко
Підпишіться на нас в Google
Протестантську церкву зруйнували росіяни в Ізюмі на Харківщині (фото)

Внаслідок російських обстрілів в Ізюмі зруйнована будівля Адвентистської церкви сьомого дня,   повідомляє сайт протестантської громади.

Адвентистська громада, заснована майже 80 років тому, використовувала цю будівлю для проведення богослужінь, а після звільнення міста від російської окупації надавала у ній духовну, психологічну та гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

І ось у ніч проти 18 жовтня внаслідок російського обстрілу Ізюма на Харківщині будівля Церкви адвентистів сьомого дня була зруйнована.

 

Читайте також: Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новини Харкова – головне 20 жовтня: ракетний удар по місту – постраждалі
Новини Харкова – головне 20 жовтня: ракетний удар по місту – постраждалі
20.10.2026, 22:05
Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)
Зруйновані два будинки – Терехов про ракетну атаку на Харків 20 жовтня (відео)
20.10.2026, 16:49
Вдарили «Торнадо-С»: наслідки атаки РСЗВ по Харкову 20 жовтня (фото)
Вдарили «Торнадо-С»: наслідки атаки РСЗВ по Харкову 20 жовтня (фото)
20.10.2026, 20:07
Поранена жінка – росіяни атакували громаду під Харковом 20 жовтня
Поранена жінка – росіяни атакували громаду під Харковом 20 жовтня
20.10.2026, 18:57
Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
20.10.2026, 19:56
Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)
Вибухи у Харкові: удар по приватному сектору, постраждалі (доповнюється)
20.10.2026, 16:58

Новини за темою:

20.10.2026
Нічний наліт БпЛА на Ізюм: є постраждалі, виникли чотири пожежі (фото)
19.10.2026
Масований обстріл триває понад добу: частина Лозівщини – без світла
19.10.2026
У прокуратурі показали наслідки “прильотів” у регіоні: шестеро постраждалих
19.10.2026
Про балістику знову не попередили? Наслідки ударів у Києві (фото/відео)
18.10.2026
Ранкові удари по Харкову: “шахеди” атакували Основ’янський район


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Протестантську церкву зруйнували росіяни в Ізюмі на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 21:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів в Ізюмі зруйнована будівля Адвентистської церкви сьомого дня,   повідомляє сайт протестантської громади.".