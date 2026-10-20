Протестантську церкву зруйнували росіяни в Ізюмі на Харківщині (фото)

Внаслідок російських обстрілів в Ізюмі зруйнована будівля Адвентистської церкви сьомого дня, повідомляє сайт протестантської громади.

Адвентистська громада, заснована майже 80 років тому, використовувала цю будівлю для проведення богослужінь, а після звільнення міста від російської окупації надавала у ній духовну, психологічну та гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

І ось у ніч проти 18 жовтня внаслідок російського обстрілу Ізюма на Харківщині будівля Церкви адвентистів сьомого дня була зруйнована.