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На Харківщині затримали лісничого, який працював на окупантів

Суспільство 12:40   20.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині затримали лісничого, який працював на окупантів

Лісничий добровільно працював на ворогів під час окупації смт Борової, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Під час окупації Борової старший майстер лісу Борівського лісництва ДП за пропозицією представників рф добровільно погодився працювати в окупаційному лісгоспі так званої «ВГА Купянского района Харьковской области».

Він прислужував ворогам до деокупації, а потім переховувався від відповідальності та правосуддя.

19 січня правоохоронці затримали його у Куп’янському районі.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконому органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі правоохоронці обирають підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 12:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісничий добровільно працював на ворогів під час окупації смт Борової, повідомила Харківська обласна прокуратура.".