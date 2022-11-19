Харьковские спасатели вывозят животных даже из Бахмута: как им ищут дом

Освобожденные населенные пункты, страдающие от вражеских обстрелов, и даже те, где прямо сейчас идут боевые действия — отчаянные спасатели команды «Спасение животных Харьков» едут за котами и собаками хоть на край света.

Зима близко, так что в более оперативной помощи нуждаются не только люди, но и четвероногие друзья, уверена команда «Спасение животных Харьков». Практически каждый день на микроавтобусах они ездят по населенным пунктам Харьковщины и Донетчины. Как спасают животных, а затем находят для них новых хозяев – в сюжете МГ «Объектив».

Одной из самых адских точек на маршруте спасателей животных является город Бахмут.

Ярина Винтонюк, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Мы так понимаем, что это стратегически важный объект для россиян, и они его просто стирают в порошок, там тяжелые бои за этот город идут. И животные там находятся в специфическом положении и нуждаются в помощи. Мы третий месяц ездим туда, забираем животных, и до сих пор их там остается большое количество.

Впрочем, и в Харьковской области ситуация непростая. В селах и городах бродят сотни собак и кошек. Сима – одна из них. В Харьков ее привезли из Купянска.

Ольга Илюнина, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Во время эвакуации она подбежала к спасателям, попросилась сама в машину, ехала вместе с ними за рулем. Очень привязана к человеку.

Для Симы нашли семью в Богодухове. Волонтеры сделали фотографию собаки с украинским флагом, и после этого количество желающих взять ее домой выросло в несколько раз. Люди лучше воспринимают животное, когда видят фотографии его спасения или милые или забавные видео с ним, говорит Ольга.

Ольга Илюнина, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Просим даже военных, если это животное от военных, чтобы они записали видео или сделали фото с собачкой.

Животных с освобожденных территорий или страдающих от обстрелов населенных пунктов развозят по приютам Харькова и других регионов Украины, многих забирают иностранцы.

Погибли хозяева, женщина была на 8 месяце, собаку закрыли в доме, она сидела неделю. Нам ее привели в голодном состоянии.

Конечно, отмечают волонтеры, людям часто легче взять домой маленького котика, чем большую собаку. Однако даже таких четвероногих удается пристроить в семью.

Ярина Винтонюк, представительница ОО «Спасение животных Харьков»

Мы всегда верим, что для каждого животного есть свой хозяин. И действительно, у нас были очень разные и очень сложные собаки, специфические. Было такое, что на них потребовалось больше времени, чтобы они привыкли к человеку, но мы находили для них семьи. Есть собаки охранные, и для них тоже место, где они могут жить и охранять, и быть с человеком. Таких, что 10 лет сидят, нет таких собак.