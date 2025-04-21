Спасти Симона. Пес из Купянска ищет хозяев (видео)

Харьковские спасатели животных вывезли из руин Купянска пса Симона. Он давно без хозяев, но до последнего псу помогали немногие остававшиеся на улице жители.

«Он давно остался один. С того времени его кормила вся улица. Из-за ситуации в городе сейчас на этой улице осталась только одна семья, которая тоже уезжает. Очень просим спасти Симона», — цитируют обращение местных жителей в ОО «Спасение животных Харьков».

Спасатели откликнулись — и уже вывезли одинокого пса в Харьков. Сейчас он на передержке. Симону ищут любящих хозяев.

«Он будет преданным другом и очень хорошим охранником», — убеждены в общественной организации.

Контактный номер для усыновления: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).