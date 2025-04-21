Спасти Симона. Пес из Купянска ищет хозяев (видео)
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Харьковские спасатели животных вывезли из руин Купянска пса Симона. Он давно без хозяев, но до последнего псу помогали немногие остававшиеся на улице жители.
«Он давно остался один. С того времени его кормила вся улица. Из-за ситуации в городе сейчас на этой улице осталась только одна семья, которая тоже уезжает. Очень просим спасти Симона», — цитируют обращение местных жителей в ОО «Спасение животных Харьков».
Спасатели откликнулись — и уже вывезли одинокого пса в Харьков. Сейчас он на передержке. Симону ищут любящих хозяев.
«Он будет преданным другом и очень хорошим охранником», — убеждены в общественной организации.
Контактный номер для усыновления: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, пес, Спасение животных Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели животных вывезли из руин Купянска пса Симона. Он давно без хозяев, но до последнего псу помогали немногие остававшиеся на улице жители".