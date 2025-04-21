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Спасти Симона. Пес из Купянска ищет хозяев (видео)

Общество 09:44   21.04.2025
Оксана Горун
Спасти Симона. Пес из Купянска ищет хозяев (видео) Скриншот

Харьковские спасатели животных вывезли из руин Купянска пса Симона. Он давно без хозяев, но до последнего псу помогали немногие остававшиеся на улице жители.

«Он давно остался один. С того времени его кормила вся улица. Из-за ситуации в городе сейчас на этой улице осталась только одна семья, которая тоже уезжает. Очень просим спасти Симона», — цитируют обращение местных жителей в ОО «Спасение животных Харьков».

Спасатели откликнулись — и уже вывезли одинокого пса в Харьков. Сейчас он на передержке. Симону ищут любящих хозяев.

«Он будет преданным другом и очень хорошим охранником», — убеждены в общественной организации.

Контактный номер для усыновления: +380990416703 (WhatsApp/Viber/Telegram).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 09:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели животных вывезли из руин Купянска пса Симона. Он давно без хозяев, но до последнего псу помогали немногие остававшиеся на улице жители".