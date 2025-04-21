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Нет электричества, газа и целых домов: ситуация на Купянщине (видео)

Общество 08:05   21.04.2025
Оксана Горун
Нет электричества, газа и целых домов: ситуация на Купянщине (видео) Фото: Вадим Пляшечко

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии населенные пункты громады. В части — нет электричества.

Около 5900 человек продолжают жить в прифронтовых населенных пунктах Купянского района, сообщил Канашевич. При этом условия там становятся все менее пригодными для жизни.

«У нас есть громады, где света нет. Петропавловская, половина Двуречанской громады — света нет, нет в половине Кондрашовской громады света. По многим улицам в городе Купянске такая же ситуация с отсутствием электроснабжения. То есть эти обстрелы, которые были в течение последних недель, они были настолько интенсивными, что просто не успевали все восстанавливать, во-первых. Во-вторых, такое восстановление было опасным. Ну и вчера (19 апреля — Ред.) КАБами забросали немного Купянск, опять-таки перебили газопровод, и соответственно у нас и Кондрашовская громада, и Купянская снова остались без газа. Будем сейчас отслеживать ситуацию, как только будет возможность, будем пытаться возобновить газоснабжение, обеспечение тех жителей, которые еще остаются у нас в прифронтовых населенных пунктах», — рассказал Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Что касается самого Купянска, то он, по словам начальника РВА, существенно разрушен.

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«Если едешь по Купянску, то я даже могу сказать, что я не вижу таких домов, которые полностью целыми бы стояли. Как минимум, окон нет. Это такая картинка сейчас по Купянску. Много разрушенных домов, много очень сильно поврежденных. Говорить об уцелевших домах… Ну, может, где-то там, подальше от линии обстрела они есть, но там, где мы обычно находимся, уцелевшего нет ничего», — констатировал Андрей Канашевич.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии населенные пункты громады. В части — нет электричества".