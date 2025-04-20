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Купянск враг использует как полигон — Синегубов

Происшествия 14:43   20.04.2025
Оксана Горун
Купянск враг использует как полигон — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал удар полуторатонной бомбой по жилому дому города Купянск.

«Действительно, город Купянск постоянно под обстрелами. Фактически враг использует его как полигон. Поначалу там были КАБ-250, еще год — два года назад. Затем КАБ-500. Затем эти авиабомбы стали применять по городу Харькову. Фактически, продлили дистанцию, на которую они могут поражать. Сначала около 40 км, сейчас уже около 80. км Что касается управляемой авиабомбы весом в полторы тонны. Ее запустили прямо по жилому дому. По этому жилому дому уже были удары, люди фактически там не проживали. То есть, где кто-то забирал свои вещи, где-то кто-то пытался законсервировать свое жилье и т.д. И фактически чудом, мы избежали большого количества жертв. Однако все равно это фактически очередной террористический акт, когда враг целенаправленно такое мощное оружие направляет прямо на жилой дом», — подчеркнул Синегубов.

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Он также сообщил о ситуации в Харькове после пятничного ракетного удара. По данным начальника ХОВА, в больницах остается 17 человек, из них трое — дети.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал удар полуторатонной бомбой по жилому дому города Купянск".