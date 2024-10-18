Фильм «Заложники войны»: о спасении животных на оккупированных территориях
Завершены съемки полнометражного документального фильма «Заложники войны», рассказывающего о чрезвычайных усилиях украинцев, которые во время полномасштабного вторжения России в Украину рисковали своей жизнью, чтобы спасти оказавшихся в опасности животных.
Съемки фильма начались в апреле 2022 года через неделю после освобождения Киевской области от вражеских войск. Лента документирует жестокую реальность войны через истории тех, кто, несмотря на все трудности, защищал и эвакуировал домашних и бездомных животных из зон боевых действий и оккупации.
С момента начала полномасштабного вторжения животные стали невидимыми жертвами российской агрессии. Приюты для бездомных животных стали настоящими очагами выживания. В таких местах как Бородянка, Гостомель, Федоровка, более 2000 животных остались без воды, пищи и возможности получить помощь. В Бородянке более 400 животных были брошены на месяц, и только треть из них выжила. Обстрелы, авиаудары, оккупация – эти препятствия сделали почти невозможным их спасение.
«Заложники войны» показывает войну с другой перспективы — через судьбы животных, ставших жертвами и пострадавшими от войны. Фильм освещает не только испытания людей, но и преступления против оставленных в оккупации животных под обстрелами и в разрушенных городах. Он станет мощным свидетельством того, как даже в самое страшное время люди способны на великие поступки. Этот проект призывает людей не быть равнодушными, защищать и заботиться о животных и забирать маленьких друзей из приютов, давая возможность найти настоящую любящую семью.
Фильм состоит из трех частей: «Оккупация», «Эвакуация» и «Адопция». Каждая часть освещает разные этапы этой борьбы — от выживания под оккупацией до спасения в зонах боевых действий и предоставления новых домов спасенным животным.
«Этот фильм для меня особенный, ведь я больше 15 лет занимаюсь зооволонтерством. Вместе с командой «Спасение животных Харьков» мы спасаем животных из зоны боевых действий. Каждая эвакуация – это огромный риск, и часто я езжу сама, фиксируя эти моменты на телефон. В нашем фильме мы стремимся показать их преданную работу, которая, несмотря на опасность, стала невидимой обыденностью — но она является тем светом, который пробивается сквозь темноту войны», — Мария Дергачева, режиссер ленты.
Харьковские волонтеры и волонтерки до сих пор продолжают эвакуировать животных с прифронтовых территорий, спасая их из заброшенных домов и обеспечивая им второй шанс на жизнь в Украине и за рубежом.
«Во время съемок с нами случалось много разного. Снимать в деоккупированных и прифронтовых зонах всегда рискованно, но один момент остался навсегда в памяти. Это было утро 6 июня 2023 года — мы проснулись и узнали о подрыве Каховской ГЭС. В тот же день на фестивале документальных фильмов мы с командой быстро спланировали поездку в Херсон: арендовали технику и нашли транспорт. Съемки проходили на лодках, и когда журналистов и кинематографистов перестали пускать на воду, режиссер вынуждена была снимать на свой телефон, пока мы с оператором ждали ее на берегу», – о вызовах, с которыми столкнулась команда рассказывает Злата Ефименко, продюсер фильма.
Проект получил поддержку от Украинского культурного фонда, House of Europe и Docu/Help. Был представлен на ряде фестивалей, включая программу DOX OF WAR на ZagrebDox в апреле 2023 года, а также в рамках нетворкинга программы «JumpGate» на международном кинофестивале DocLisboa в октябре 2023 года. Сейчас команда ищет финансирование для завершения пост-продакшн периода и дистрибьюторов для промо и проката фильма в Украине и за рубежом. Ожидается, что премьера ленты состоится в 2025 году, а участие в крупных международных кинофестивалях станет важным шагом для распространения информации о необходимости защиты животных и экоциде, к которому приводит война на территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 13:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершены съемки полнометражного документального фильма «Заложники войны»".