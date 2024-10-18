Фільм «Заручники війни»: про історії порятунку тварин на окупованих територіях

Завершено зйомки повнометражного документального фільму “Заручники війни”, що розповідає про надзвичайні зусилля українців, які під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну ризикували своїм життям, аби врятувати тварин, які опинилися в небезпеці.

Зйомки фільму розпочались у квітні 2022 через тиждень після звільнення Київської області від ворожих військ. Стрічка документує жорстоку реальність війни через історії тих, хто, попри всі труднощі, захищали та евакуювали домашніх та безпритульних тварин із зон бойових дій та окупації.

З моменту початку повномасштабного вторгнення, тварини стали невидимими жертвами російської агресії. Притулки для безхатніх тварин стали справжніми осередками виживання. У таких місцях, як Бородянка, Гостомель, Федорівка, понад 2000 тварин залишилися без води, їжі та можливості отримати допомогу. У Бородянці понад 400 тварин були покинуті на місяць, і лише третина з них вижила. Обстріли, авіаудари, окупація — ці перешкоди зробили майже неможливим їхній порятунок.

«Заручники війни» показує війну з іншої перспективи — через долі тварин, які стали жертвами та постраждалими війни. Фільм висвітлює не лише випробування людей, але й злочини проти тварин, що були залишені в окупації, під обстрілами та у зруйнованих містах. Він стане потужним свідченням того, як навіть у найстрашніші часи люди здатні на великі вчинки. Цей проєкт закликає людей не бути байдужими, захищати та піклуватися про тварин і забирати маленьких друзів з притулків — даючи можливість знайти справжню люблячу сімʼю.

Фільм складається з трьох частин: «Окупація», «Евакуація» та «Адопція». Кожна частина висвітлює різні етапи цієї боротьби — від виживання під окупацією до порятунку в зонах бойових дій та надання нових домівок врятованим тваринам.

«Цей фільм для мене особливий, адже я понад 15 років займаюся зооволонтерством. Разом із командою «Порятунок тварин Харків» ми рятуємо тварин із зони бойових дій. Кожна евакуація — це величезний ризик, і часто я їжджу сама, фіксуючи ці моменти на телефон. У нашому фільмі ми прагнемо показати їхню віддану роботу, яка, попри небезпеку, стала невидимою буденністю — але вона є тим світлом, що пробивається крізь темряву війни», — Марія Дергачова, режисерка стрічки.

Харківські волонтери та волонтерки й досі продовжують евакуювати тварин з прифронтових територій, рятуючи їх із покинутих домівок і забезпечуючи їм другий шанс на життя в Україні та за кордоном.

«Під час зйомок з нами траплялося багато різного. Знімати в деокупованих і прифронтових зонах завжди ризиковано, але один момент назавжди залишився в пам’яті. Це був ранок 6 червня 2023 року — ми прокинулися і дізналися про підрив Каховської ГЕС. Того ж дня, на фестивалі документальних фільмів, ми з командою швидко спланували поїздку до Херсона: орендували техніку та знайшли транспорт. Зйомки відбувалися на човнах, і коли журналістів та кінематографістів перестали пускати на воду, режисерка змушена була знімати на свій телефон, поки ми з оператором чекали її на березі», – про виклики, з якими стикнулася команда, розповідає Злата Єфіменко, продюсерка фільму.

Проєкт отримав підтримку від Українського культурного фонду, House of Europe та Docu/Help. Був представлений на низці фестивалів, включаючи програму DOX OF WAR на ZagrebDox у квітні 2023 року, а також у межах нетворкінг програми “JumpGate” на міжнародному кінофестивалі DocLisboa в жовтні 2023 року. Зараз команда шукає фінансування для завершення пост-продакшн періоду та партнерів і дистрибʼюторів для промо та прокату фільму в Україні та за кордоном. Очікується, що прем’єра стрічки відбудеться у 2025 році, а участь у великих міжнародних кінофестивалях стане важливим кроком для поширення інформації про необхідність захисту тварин та екоцид, який спричиняє війна на території України.