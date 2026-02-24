Сегодня 24 февраля: какой день в истории
24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас это Национальный день молитвы. В этот день 1582-го Папа Римский Григорий XIII подписал буллу Inter gravissimas, которой реформировал календарь. В 1897-м родился один из основателей украинской анимации – Вячеслав Левандовский. В 1918-м провозгласили независимость Эстонии. В 1920-м в этот день Гитлер представил программу нацистской партии.
Праздники и памятные даты 24 февраля
24 февраля в Украине – Национальный день молитвы. Он посвящен годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Последний вторник февраля – это Всемирный день стерилизации животных.
В мире – Всемирный день информационной архитектуры.
Также отмечают: День независимости Эстонии, Международный День барменов, Международный день ненависти к кориандру.
24 февраля в истории
24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII подписал буллу «Inter gravissimas», которой реформировал юлианский календарь. Подробнее.
24 февраля 1897 года в Киеве родился один из основателей украинской анимации – Вячеслав Левандовский.
Он создал первый украинский мультфильм – «Сказку о соломенном бычке». Левандовский окончил Киевскую академию искусств уже в советское время – в начале 1920-х. Работал на фабриках Всеукраинского киноуправления в Одессе и Киеве. Именно в Одессе в 1927-м он создал первый украинский мультик. В нем автор использовал технику плоскостных марионеток. Их конструировал сам, как и станки для съемки. К сожалению, «Соломенный бычок» не сохранился до наших времен, как и ряд других ранних работ мультипликатора. Причина – в обвинениях советской властью Левандовского в «украинском буржуазном национализме». Поэтому о мультфильме сейчас можно судить лишь по одиночным кадрам, которые печатали в газетах и журналах. На полке недоделанной осталась работа «Тук-Тук на охоте». Она должна была стать первым украинским звуковым анимационным фильмом. В 1930-е под давлением Левандовский покинул анимацию, начал создавать научно-технические фильмы. А потом переехал в Россию. Там работал на «Мосфильме». Скончался 18 апреля 1962 года в Москве.
24 февраля 1918 года провозгласили независимость Эстонии. Подробнее.
24 февраля 1920 года Гитлер представил программу нацистской партии (НСДАП), известную как «25 пунктов». Подробнее.
24 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».
Церковный праздник 24 февраля
24 февраля отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Подробнее.
Народные приметы
Если поют синицы – быть теплу.
Если в этот день нет снега, весна будет ранней.
Что нельзя делать 24 февраля
Нельзя ругаться, сплетничать, злословить, отказывать в помощи.
Нельзя употреблять алкоголь.
Нельзя брать в руки острые предметы, хлеб лучше ломать, а не резать.
Нельзя стирать.
Нельзя петь и танцевать.
