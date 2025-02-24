Сегодня 24 февраля: какой день в истории

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. С этого года 24 февраля – Национальный день молитвы. В 1920-м в этот день Гитлер представил программу нацистской партии. В 1918-м провозгласили независимость Эстонии. В 1582-м Папа Римский Григорий XIII подписал буллу «Inter gravissimas», которой реформировал календарь.

Праздники и памятные даты 24 февраля

24 февраля в Украине – Национальный день молитвы. В этом году его отмечают впервые – соответствующее постановление 12 февраля утвердила Верховная Рада Украины. Новый памятный день посвящен годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сегодня начинается Масленичная неделя. В первый день Масленицы в Украине традиционно собирались дома и лепили вареники с разными начинками. На главной площади населенного пункта устанавливали чучело Зимы.

В мире – Всемирный день информационной архитектуры.

Также отмечают: День независимости Эстонии, Всемирный день бармена, День лотереи.

24 февраля в истории

24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII подписал буллу «Inter gravissimas», которой реформировал юлианский календарь. Подробнее.

24 февраля 1918 года провозгласили независимость Эстонии. Подробнее.

24 февраля 1920 года Гитлер представил программу нацистской партии (НСДАП), известную как «25 пунктов». Это произошло в мюнхенской пивной «Hofbräuhaus Beerhall». НСДАП получила это название накануне, 20 февраля, будучи переименованной из Немецкой рабочей партии.

«25 пунктов объединяли крайний национализм, расовый антисемитизм и социалистические концепции с возмущением немцев Версальским мирным договором. Программа предусматривала отказ Германии от Версальского договора и включение всех немцев (особенно живущих в Австрии, Чехословакии и Польше) в Великогерманское государство. Нацисты также публично провозгласили свое намерение отделить евреев от «арийского» немецкого общества и упразднить политические, юридические и гражданские права евреев в Германии», — передает суть программы партии Гитлера «Энциклопедия Холокоста».

Кроме идеологических и политических пунктов, программа содержала также социально-экономические (оправдывающие слова «социалистическая» и «рабочая» в названии партии). Таких пунктов было даже на один больше, чем нацистских, – 13. Эта часть программы апеллировала к немцам, находившимся в тяжелом экономическом состоянии после проигрыша страны в Первой мировой войне, и местами напоминала тезисы коммунистов — наиболее ненавистных в дальнейшем нацистам. В частности, речь шла о государственном вмешательстве в экономику, национализации трестов, всевозможных «социальных пряниках»: повышении пенсий, льготах, даже участия рабочих в распределении прибыли предприятий и т.д. Большинство пунктов начиналось словами: «Мы требуем». А вот конкретики, как это требование предлагают реализовать, не было.

Когда НСДАП пришла к власти в стране, она «успешно» реализовала идеологическую часть программы. А вот социальные обещания были забыты.

24 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Церковный праздник 24 февраля

24 февраля отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если поют синицы – быть теплу.

Если в этот день нет снега, весна будет ранней.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя ругаться, сплетничать, злословить, отказывать в помощи.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя брать в руки острые предметы, хлеб лучше ломать, а не резать.

Нельзя стирать.

Нельзя петь и танцевать.