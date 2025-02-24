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Сегодня 24 февраля: какой день в истории

Календарь 06:00   24.02.2025
Оксана Горун
Сегодня 24 февраля: какой день в истории

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. С этого года 24 февраля – Национальный день молитвы. В 1920-м в этот день Гитлер представил программу нацистской партии. В 1918-м провозгласили независимость Эстонии. В 1582-м Папа Римский Григорий XIII подписал буллу «Inter gravissimas», которой реформировал календарь.

Праздники и памятные даты 24 февраля

24 февраля в Украине – Национальный день молитвы. В этом году его отмечают впервые – соответствующее постановление 12 февраля утвердила Верховная Рада Украины. Новый памятный день посвящен годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сегодня начинается Масленичная неделя. В первый день Масленицы в Украине традиционно собирались дома и лепили вареники с разными начинками. На главной площади населенного пункта устанавливали чучело Зимы.

В мире – Всемирный день информационной архитектуры.

Также отмечают: День независимости Эстонии, Всемирный день бармена, День лотереи.

24 февраля в истории

24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII подписал буллу «Inter gravissimas», которой реформировал юлианский календарь. Подробнее.

24 февраля 1918 года провозгласили независимость Эстонии. Подробнее.

День независимости Эстонии - первая годовщина
Торжества на площади Свободы в Таллинне в годовщину провозглашения независимости 24 февраля 1919 года. Фото: en.wikipedia.com

24 февраля 1920 года Гитлер представил программу нацистской партии (НСДАП), известную как «25 пунктов». Это произошло в мюнхенской пивной «Hofbräuhaus Beerhall». НСДАП получила это название накануне, 20 февраля, будучи переименованной из Немецкой рабочей партии.

«25 пунктов объединяли крайний национализм, расовый антисемитизм и социалистические концепции с возмущением немцев Версальским мирным договором. Программа предусматривала отказ Германии от Версальского договора и включение всех немцев (особенно живущих в Австрии, Чехословакии и Польше) в Великогерманское государство. Нацисты также публично провозгласили свое намерение отделить евреев от «арийского» немецкого общества и упразднить политические, юридические и гражданские права евреев в Германии», — передает суть программы партии Гитлера «Энциклопедия Холокоста».

Программа НСДАП
Фото: histoire.museeholocauste.ca

Кроме идеологических и политических пунктов, программа содержала также социально-экономические (оправдывающие слова «социалистическая» и «рабочая» в названии партии). Таких пунктов было даже на один больше, чем нацистских, – 13. Эта часть программы апеллировала к немцам, находившимся в тяжелом экономическом состоянии после проигрыша страны в Первой мировой войне, и местами напоминала тезисы коммунистов — наиболее ненавистных в дальнейшем нацистам. В частности, речь шла о государственном вмешательстве в экономику, национализации трестов, всевозможных «социальных пряниках»: повышении пенсий, льготах, даже  участия рабочих в распределении прибыли предприятий и т.д. Большинство пунктов начиналось словами: «Мы требуем». А вот конкретики, как это требование предлагают реализовать, не было.

Когда НСДАП пришла к власти в стране, она «успешно» реализовала идеологическую часть программы. А вот социальные обещания были забыты.

24 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Церковный праздник 24 февраля

24 февраля отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если поют синицы – быть теплу.

Если в этот день нет снега, весна будет ранней.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя ругаться, сплетничать, злословить, отказывать в помощи.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя брать в руки острые предметы, хлеб лучше ломать, а не резать.

Нельзя стирать.

Нельзя петь и танцевать.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. С этого года 24 февраля – Национальный день молитвы".