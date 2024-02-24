Сегодня 24 февраля: какой день в истории

24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. В 1918-м в этот день провозгласили независимость Эстонии. В 1582-м Папа Римский Григорий XIII подписал буллу Inter gravissimas, которой реформировал календарь.

Праздники и памятные даты 24 февраля

24 февраля – Всемирный день информационной архитектуры.

Также отмечают: Международный день бармена, День рождения лотереи, Всемирный день глотателей мечей (всегда в последнюю субботу февраля).

24 февраля в истории

24 февраля 1582 года Папа Римский Григорий XIII подписал буллу Inter gravissimas, которой реформировал юлианский календарь.

Со временем новый календарь стали называть «григорианским». Церковное внимание вопрос летосчисления привлек не зря. Отцы церкви отметили, что в отношении действующего календаря существенно сместился день весеннего равноденствия, с которым связан праздник Пасхи. Проблема была столь важной, что к ее решению приобщили астрономов (с которыми у церкви отношения часто не просто не складывались, а доходили до костра). Астрономы Луиджи Лилио (Алоизий Лилий) и Христофор Клавиус по поручению понтифика разобрались в причинах смещения и проработали нужные изменения. Реформа предполагала сокращение количества високосных годов. Также нужно было ликвидировать то отставание, которое накопилось за столетия. Что и сделали, согласно папской булле, в октябре 1582 года: после 4 октября сразу наступило 15-е. Как известно, это произошло не во всех странах, православная церковь отвергла реформу и даже наложила анафему на тех, кто примет григорианский календарь. Но постепенно с необходимостью внести корректировки согласились в большей части стран мира. В УНР переход на григорианский календарь утвердили в 1918 году, избавившись от влияния отсталой Российской империи. Но православная церковь, как в Украине, так и в России, не меняла календарь на протяжении всего ХХ века. Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на григорианский календарь с 1 сентября 2023 года.

24 февраля 1918 года провозгласили независимость Эстонии.

Эта страна восстала при разрушении Российской империи, в состав которой территории порабощенных эстонцев входили еще с начала XVIII века (времени Северной войны). А до этого – побывали в составе Речи Посполитой, Дании и Швеции. Еще с тех, доимперских, времен было условное разделение эстонских земель на северные (Эстляндию) и южные (Лифляндию). В Российской империи такое деление сохранили, превратив северную Эстонию сначала в Ревельскую, а впоследствии – Эстляндскую губернию, а южную Эстонию объединили с северной Латвией в Лифляндскую губернию.

Национальное движение в Эстонии активизировалось в XIX веке, на что царское правительство традиционно ответило репрессиями и русификацией. В конце столетия всю административную власть сосредоточили в руках этнических россиян. Во время революции 1905-1907 годов в Эстонии происходили стачки и крестьянские бунты, к имперскому правительству выдвигали требования либерализации. Но ответом стали расстрелы и репрессии (328 активных участников революционного движения казнили).

Следующий шанс обрести независимость эстонцы получили после Февральской революции. Временное правительство России провело здесь реформу административного управления, присоединив к Эстляндской губернии часть Лифляндской с коренным эстонским населением. Также создали Земский совет при так называемом «губернском комиссаре». Это дало возможности для самоуправления. Также в российской армии с апреля 1917 года создавали эстонские национальные воинские части. После Октябрьского переворота большевики попытались захватить власть и в Эстонии – здесь образовали Военно-революционный комитет Эстляндской губернии, деятельности которого противостоял Земский совет. Ситуация радикально изменилась после вторжения на территории Эстонии немецкой армии. Это произошло 18-20 февраля 1918 года. Большевики в Петрограде уже готовились капитулировать (и 23 февраля в конце концов приняли немецкий ультиматум). На этом фоне 19 февраля 1918 года Земский совет сформировал Комитет спасения Эстонии. 24 февраля он опубликовал «Манифест всем народам Эстонии», которым провозгласил страну независимой демократической республикой, нейтральной к российско-немецкому конфликту.

Также комитет сформировал Временное правительство Эстонии. Однако немцы, полностью захватившие территорию страны до 4 марта, не признали независимость Эстонии. Здесь установили оккупационный режим, а затем создали Балтийское герцогство. Свободу эстонцам дали только перед капитуляцией Германии в Первой мировой войне. 22 сентября 1918 года император Вильгельм II подписал государственный акт о признании Балтийского герцогства независимым государством.

24 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Хроника событий этого дня – в материале МГ «Объектив».

Церковный праздник 24 февраля

24 февраля отмечают первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. После усекновения главы пророка и крестителя Господня его тело ученики похоронили в самарийском городе Севастия. Главу Иоанна похоронила благочестивая супруга царского домоправителя Хузы – на Елеонской горе, в одном из имений Ирода. Спустя много лет это имение перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который начал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, нашли сосуд с главой Иоанна Предтечи. Иннокентий хранил ее всю жизнь, а перед смертью, боясь, чтобы над святыней не поглумились неверные, снова спрятал там, где нашел. После смерти Иннокентия его церковь пришла в запустение и разрушилась со временем. Второй раз главу нашли монахи во времена царя Константина Великого. Сам Иоанн явился им и указал место, где находится его голова. Иноки откопали святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого гончара и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, тот спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Предтеча и приказал убегать от нерадивых и ленивых монахов вместе с тем, что было в его руках. Гончар сбежал от монахов и дома с почетом хранил главу святого. А перед смертью запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава передавалась христианами по наследству, пока ее обладателем не стал священник Евстафий – еретик. Он зарыл святыню в пещере близ Эмесы, куда собирался потом возвратиться. Однако в пещере поселились монахи, впоследствии там создали монастырь, а в 452 году архимандриту этой обители Маркеллу явился Иоанн Креститель и указал место, где находится его голова. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыню перенесли в Эмесу, а затем в Константинополь.

Народные приметы

Если поют синицы – быть теплу.

Если в этот день нет снега, весна будет ранней.

Что нельзя делать 24 февраля

Нельзя ругаться, сплетничать, злословить, отказывать в помощи.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя брать в руки острые предметы, хлеб лучше ломать, а не резать.

Нельзя стирать.

Нельзя петь и танцевать.