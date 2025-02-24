Сьогодні 24 лютого: який день в історії

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. З цього року 24 лютого – Національний день молитви. У 1920-му в цей день Гітлер представив програму нацистської партії. У 1918-му проголосили незалежність Естонії. У 1582-му Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував календар.

Свята та пам’ятні дати 24 лютого

24 лютого в Україні – Національний день молитви. Цього року його відзначають уперше – відповідну ухвалу 12 лютого затвердила Верховна Рада України. Новий пам’ятний день присвячений річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сьогодні починається Масний тиждень. У перший день Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.

У світі – Всесвітній день інформаційної архітектури.

Також відзначають: День незалежності Естонії, Всесвітній день бармена, День лотереї.

24 лютого в історії

24 лютого 1582 року Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував юліанський календар. Докладніше.

24 лютого 1918 року проголосили незалежність Естонії. Докладніше.

24 лютого 1920 року Гітлер представив програму нацистської партії (НСДАП), відому як “25 пунктів”. Це сталося в мюнхенській пивній “Hofbräuhaus Beerhall”. НСДАП отримала цю назву напередодні, 20 лютого, бувши перейменованою з Німецької робочої партії.

“25 пунктів об’єднували крайній націоналізм, расовий антисемітизм і соціалістичні концепції з обуренням німців Версальським мирним договором. Програма передбачала відмову Німеччини від Версальського договору та включення всіх німців (особливо тих, хто живе в Австрії, Чехословаччині та Польщі) до Великонімецької держави. Нацисти також публічно проголосили свій намір відокремити євреїв від “арійського” німецького суспільства та скасувати політичні, юридичні та громадянські права євреїв у Німеччині”, – передає суть програми партії Гітлера “Енциклопедія Голокосту”.

Крім ідеологічних та політичних пунктів, програма містила також соціально-економічні (на виправдання слів “соціалістична” та “робоча” в назві партії). Таких пунктів було навіть на один більше, ніж нацистських, – 13. Ця частина програми апелювала до німців, які перебували у важкому економічному стані після програшу країни в Першій світовій війні, та місцями нагадувала тези комуністів – найбільш ненависних надалі нацистам. Зокрема, йшлося про державне втручання в економіку, націоналізацію трестів, всілякі “соціальні пряники”: підвищення пенсій, пільги, навіть участь робітників у розподілі прибутку підприємств тощо. Більшість пунктів розпочиналися словами: “Ми вимагаємо”. А ось конкретики, як цю вимогу пропонують реалізувати, не було.

Коли НСДАП прийшла до влади в країні, вона успішно реалізувала ідеологічну частину програми. А ось соціальні обіцянки були забуті.

24 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Бангладеш.

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ “Об’єктив”.

Церковне свято 24 лютого

24 лютого відзначають перше та друге здобуття глави Йоана Предтечі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо співають синиці – бути теплу.

Якщо в цей день немає снігу, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 24 лютого

Не можна лаятися, пліткувати, лихословити, відмовляти в допомозі.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна брати в руки гострі предмети, а хліб краще ламати, а не різати.

Не можна прати.

Не можна співати та танцювати.