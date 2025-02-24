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Сьогодні 24 лютого: який день в історії

Календар 06:00   24.02.2025
Оксана Горун
Сьогодні 24 лютого: який день в історії

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. З цього року 24 лютого – Національний день молитви. У 1920-му в цей день Гітлер представив програму нацистської партії. У 1918-му проголосили незалежність Естонії. У 1582-му Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував календар.

Свята та пам’ятні дати 24 лютого

24 лютого в Україні – Національний день молитви. Цього року його відзначають уперше – відповідну ухвалу 12 лютого затвердила Верховна Рада України. Новий пам’ятний день присвячений річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Сьогодні починається Масний тиждень. У перший день Масниці в Україні традиційно збиралися вдома та ліпили вареники з різними начинками. На головній площі населеного пункту встановлювали опудало Зими.

У світі – Всесвітній день інформаційної архітектури.

Також відзначають: День незалежності Естонії, Всесвітній день бармена, День лотереї.

24 лютого в історії

24 лютого 1582 року Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував юліанський календар. Докладніше.

24 лютого 1918 року проголосили незалежність Естонії. Докладніше.

День незалежності Естонії – перша річниця
Урочистості на площі Свободи в Таллінні у річницю проголошення незалежності 24 лютого 1919 року. Фото: en.wikipedia.org

24 лютого 1920 року Гітлер представив програму нацистської партії (НСДАП), відому як “25 пунктів”. Це сталося в мюнхенській пивній “Hofbräuhaus Beerhall”. НСДАП отримала цю назву напередодні, 20 лютого, бувши перейменованою з Німецької робочої партії.

“25 пунктів об’єднували крайній націоналізм, расовий антисемітизм і соціалістичні концепції з обуренням німців Версальським мирним договором. Програма передбачала відмову Німеччини від Версальського договору та включення всіх німців (особливо тих, хто живе в Австрії, Чехословаччині та Польщі) до Великонімецької держави. Нацисти також публічно проголосили свій намір відокремити євреїв від “арійського” німецького суспільства та скасувати політичні, юридичні та громадянські права євреїв у Німеччині”, – передає суть програми партії Гітлера “Енциклопедія Голокосту”.

Програма НСДАП
Фото: histoire.museeholocauste.ca

Крім ідеологічних та політичних пунктів, програма містила також соціально-економічні (на виправдання слів “соціалістична” та “робоча” в назві партії). Таких пунктів було навіть на один більше, ніж нацистських, – 13. Ця частина програми апелювала до німців, які перебували у важкому економічному стані після програшу країни в Першій світовій війні, та місцями нагадувала тези комуністів – найбільш ненависних надалі нацистам. Зокрема, йшлося про державне втручання в економіку, націоналізацію трестів, всілякі “соціальні пряники”: підвищення пенсій, пільги, навіть участь робітників у розподілі прибутку підприємств тощо. Більшість пунктів розпочиналися словами: “Ми вимагаємо”. А ось конкретики, як цю вимогу пропонують реалізувати, не було.

Коли НСДАП прийшла до влади в країні, вона успішно реалізувала ідеологічну частину програми. А ось соціальні обіцянки були забуті.

24 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Бангладеш.

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ “Об’єктив”.

Церковне свято 24 лютого

24 лютого відзначають перше та друге здобуття глави Йоана Предтечі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо співають синиці – бути теплу.

Якщо в цей день немає снігу, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 24 лютого

Не можна лаятися, пліткувати, лихословити, відмовляти в допомозі.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна брати в руки гострі предмети, а хліб краще ламати, а не різати.

Не можна прати.

Не можна співати та танцювати.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. З цього року 24 лютого – Національний день молитви".