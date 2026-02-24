Сьогодні 24 лютого: який день в історії

24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наразі в Україні це – Національний день молитви. У цей день 1582 року Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував календар. У 1897-му народився один із засновників української анімації – В’ячеслав Левандовський. У 1918-му проголосили незалежність Естонії. У 1920-му в цей день Гітлер представив програму нацистської партії.

Свята та пам’ятні дати 24 лютого

24 лютого в Україні – Національний день молитви. Він присвячений річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Останній вівторок лютого – це Всесвітній день стерилізації тварин.

У світі – Всесвітній день інформаційної архітектури.

Також відзначають: День незалежності Естонії, Міжнародний День барменів, Міжнародний день ненависті до коріандру.

24 лютого в історії

24 лютого 1582 року Папа Римський Григорій XIII підписав буллу “Inter gravissimas”, якою реформував юліанський календар. Докладніше.

24 лютого 1897 року в Києві народився один із засновників української анімації – В’ячеслав Левандовський.

Він створив перший український мультфільм – “Казку про солом’яного бичка”. Левандовський закінчив Київську академію мистецтв уже за радянських часів – на початку 1920-х. Працював на фабриках Всеукраїнського кіноуправління в Одесі та Києві. Саме в Одесі в 1927-му він створив перший український мультик. У ньому автор використовував техніку площинних маріонеток. Їх конструював сам, як і верстати для знімання. На жаль, “Солом’яний бичок” не зберігся до наших часів, як і низка інших ранніх робіт мультиплікатора. Причина – у звинуваченнях радянською владою Левандовського в “українському буржуазному націоналізмі”. Тому про мультфільм зараз можна судити лише з поодиноких кадрів, які друкували в газетах і журналах. На полиці недоробленою залишилася робота “Тук-Тук на полюванні”. Вона мала стати першим українським звуковим анімаційним фільмом. У 1930-ті під тиском Левандовський залишив анімацію, почав створювати науково-технічні фільми. А потім переїхав до Росії. Там працював на “Мосфільмі”. Помер 18 квітня 1962 року в Москві.

24 лютого 1918 року проголосили незалежність Естонії. Докладніше.

24 лютого 1920 року Гітлер представив програму нацистської партії (НСДАП), відому як “25 пунктів”. Докладніше.

24 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Республікою Бангладеш.

24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хроніка подій цього дня – у матеріалі МГ “Об’єктив”.

Церковне свято 24 лютого

24 лютого відзначають перше та друге здобуття глави Йоана Предтечі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо співають синиці – бути теплу.

Якщо в цей день немає снігу, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 24 лютого

Не можна лаятися, пліткувати, лихословити, відмовляти в допомозі.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна брати в руки гострі предмети, а хліб краще ламати, а не різати.

Не можна прати.

Не можна співати та танцювати.