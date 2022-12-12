«Когда придет власть РФ, все будет хорошо»: разоблачен агитатор с Чугуевщины

39-летний житель села Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области активно призывал местных поддерживать действия РФ.

Находясь в общественных местах, мужчина систематически оправдывал вооруженную агрессию против Украины. Коллаборант рассказывал односельчанам следующее: «Когда придет власть РФ, все будет хорошо, сейчас РФ в селе обустроятся и пойдут дальше, на Чугуев, а потом на Харьков», сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Мужчине сообщили о подозрении по факту публичных призывов к поддержке решений и действий государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).