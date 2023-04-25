«Харків – російське місто»: харків’янка у соцмережах підтримувала дії РФ

55-річна харків’янка поширювала на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі антиукраїнські публікації.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. В одному з поширених жінкою дописів було написано таке: «Харьков — русский город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой». А ще: «Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!».

«Проведеним лінгвістичним дослідженням, встановлено, що у наданих на дослідження матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії рф проти України», – зазначили правоохоронці.

Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 КК України).