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«Харків – російське місто»: харків’янка у соцмережах підтримувала дії РФ

Суспільство 16:01   25.04.2023
Вікторія Яковенко
«Харків – російське місто»: харків’янка у соцмережах підтримувала дії РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

55-річна харків’янка поширювала на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі антиукраїнські публікації.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. В одному з поширених жінкою дописів було написано таке: «Харьков — русский город! А Россия не нападала на Харьков. Она просто вернулась домой». А ще: «Если бы военная операция не началась, то танки были бы в Белгороде!».

«Проведеним лінгвістичним дослідженням, встановлено, що у наданих на дослідження матеріалах містяться публічні заперечення здійснення збройної агресії рф проти України», – зазначили правоохоронці.

Наразі жінці повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 16:01;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна харків’янка поширювала на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі антиукраїнські публікації.".