Предательница из Купянска, сбежавшая в РФ, заочно получила 15 лет тюрьмы
В Харьковской облпрокуратуре передают, что жительница Купянска, изменившая присяге, «сядет» на 15 лет.
В июне 2022 года после оккупации Купянска женщина перешла на сторону врага.
«Полицейская отдела реагирования патрульной полиции Купянского РИН ГУНП в области, изменила присяге и добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Она заняла должность «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в незаконно созданном Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области», – передают в прокуратуре.
Женщина занималась оформлением документов, в соответствии с законодательством России.
«Кроме того, она осуществляла охрану общественного порядка во время российского Первого звонка в одной из школ Купянска. Впоследствии в том же оккупационном органе обвиняемая получила новую должность — «инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)», – установили правоохранители.
После деоккупации Купянска коллаборантка сбежала в РФ и там скрывалась от правосудия. На данный момент она в розыске.
«Основянский районный суд Харькова назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления и предприятиях, учреждениях, организациях, созданных органами власти и местного самоуправления, сроком на 3 года. Также она лишена специального звания «сержант полиции», – добавили в прокуратуре.
Новости по теме:
