Книги для подростков, или почему стоит прочитать бестселлер New York Times «Этом летом я стала красивой»?

Подростковый возраст – время, когда эмоции накрывают волной, а каждый день кажется началом нового раздела. Именно в такие моменты особенно важно читать истории, помогающие разобраться в себе и принять все свои грани.

О чем книга «Этим летом я стала красивой»?

Главная героиня Белли каждое лето приезжает на побережье, где проживает семья ее друзей. Но в этом году Белли уже 16, она больше не чувствует себя ребенком и начинает замечать, что мир вокруг меняется, чувства обостряются и привычные отношения приобретают новые оттенки.

Это история взросления, в которой героиня впервые осознает, что красота бывает не только внешней, но и внутренней, и для того чтобы ее увидеть, нужно научиться принимать свои эмоции.

Почему книга «Этим летом я стала красивой» — бестселлер?

Ее признание не случайно. Главные ценности истории (самоценность и принятие) близки каждому, кто хоть раз чувствовал свою неидеальность. Дженни Хан демонстрирует, что взросление — это не соответствие стандартам, а умение быть собой.

Какие важные темы поднимает автор?

Принятие себя и собственного тела.

Взросление и первая любовь.

Границы в отношениях и уважение к чувствам других.

Поддержка и ценность семьи.

Поиск собственной идентичности.

Здесь автор не боится говорить о теле, комплексах, первой любви, ревности — тех чувствах, которые часто скрывают подростки. Именно поэтому роман нашел отклик у миллионов читателей во всем мире и получил продолжение в виде сериала.

Почему эту книгу полезно прочесть подросткам (и их родителям)?

Многие взрослые недооценивают книги для подростков, считая их очень легкими. На самом деле, такая литература – ​​это зеркало внутреннего мира юного читателя. Она будет учить себя, справляться с неуверенностью и принимать перемены.

Подросткам эта история помогает поверить, что с ними все хорошо, и что взросление – это непростой, но наполненный красотой путь. А для родителей книга становится напоминанием о собственных первых чувствах и возможности увидеть мир глазами своих детей. Совместное чтение таких историй превращается в теплый диалог о жизни, любви и принятии.

Другие книги для подростков, на которые следует обратить внимание

Если вы ищете что-то подобное, то присмотритесь еще к нескольким книгам из коллекций MEGOGO BOOKS. Вот четыре варианта, вдохновляющие и дающие простор для размышлений о дружбе, саморазвитии, поиске мечты и внутренней силе:

«С любовью Лара Джин» — теплая история о первой любви, семейных связях и взрослении; «Всем ребятам, которых я любила…» — рассказ о том, как главный герой сталкивается с ранее скрывавшимися эмоциями; Край неба — фантастика, где герои проходят испытания, находят себе и учатся за ответственность; «Хильбудий. Одолженное имя» — историческая проза, из-за сюжета которой подростки могут задуматься о своем месте в мире.

Каждая из этих историй создает пространство, где подросток не просто читает, а переживает эмоции, узнает и открывает новый взгляд на мир.

MEGOGO BOOKS: большой выбор книг для подростков

