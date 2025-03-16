Сегодня 16 марта: какой праздник и день в истории

16 марта – День работников ЖКХ. В 1669-м гетман Демьян Многогрешный подписал Глуховские статьи. В 1831-м опубликован роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». В 1917-м в Российской империи окончательно завершился период самодержавия. В 1994-м завершился один из самых громких скандалов в истории спорта с участием американской фигуристки Тони Хардинг. В 2014-м состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. В 2022-м армия РФ сбросила бомбы на драмтеатр в Мариуполе, а в Харькове в результате обстрелов загорелся рынок возле метро «Героев Труда».

Праздники и памятные даты 16 марта

16 марта в Украине – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания (отмечают в третье воскресенье марта).

В мире – День свободы информации.

Также сегодня: День без селфи, День «Все, что вы делаете – это правильно», День губ, День квилтинга (это вид прикладного искусства, сочетающего вышивку, аппликацию, пэчворк и стегание тканей; в процессе между двумя слоями ткани разными техниками зашивают ватин или другой материал, создающий рельефные узоры).

16 марта в истории

16 марта 1669 года гетман Левобережной Украины Демьян Многогрешный подписал с московитами Глуховские статьи. Подробнее.

16 марта 1831 года впервые увидел свет готический роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Сейчас это произведение признано классикой не только французской, но и мировой литературы. А в то время стало первым французским романом-эпопеей. Да еще и образцом литературы романтизма – благодаря своим трагическим и бесперспективным любовным линиям, необычным персонажам (ведь в центре сюжета – нищие) и всеобщей ренессансной обстановке. Читатели иногда дискутируют, кто же главный герой этого произведения: уличная танцовщица Эсмеральда или горбун-звонарь Квазимодо, или даже архидьякон Нотр-Дама Клод Фролло или поэт Гренгуар. Однако литературные критики (да и сам писатель) четко отвечали: главный герой – это сам собор Нотр-Дам де Пари. И жизнь всех персонажей романа – лишь мгновение на фоне «жизни» собора, олицетворяющего собой столетия истории Франции. Это не случайное восприятие, а реальная цель, которую ставил Гюго. Писатель боролся за сохранение архитектурного наследия своей страны в бурные времена бесконечных войн и революций.

«Основная тема романа — это ценность готической архитектуры, которой пренебрегали и часто разрушали, заменяя ее новыми зданиями или искажая заменой частей зданий в более новом стиле. К примеру, средневековые витражи Нотр-Дам де Пари были заменены белым стеклом, чтобы пропускать больше света в церковь. За несколько лет до написания романа Гюго уже опубликовал статью под названием «Guerre aux Démolisseurs» («Война [объявлена] разрушителям»), специально направленную на спасение средневековой архитектуры Парижа», — пишет англоязычная Википедия.

Своего Гюго достиг. В XIX веке провели капитальную реконструкцию собора Нотр-Дам. Сейчас он является одной из главных жемчужин Франции. После недавнего пожара здание восстановили. А на торжественное открытие 7 декабря 2024 года французы пригласили около 50 глав государств. Среди 1500 гостей были английский принц Уильям, новоизбранный президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский. А открывал церемонию, конечно, лично президент Франции Эмманюэль Макрон.

16 марта 1900 года признали официальной датой открытия Минойской цивилизации, которая считается первой европейской цивилизацией. Подробнее.

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16 марта 1917 года в Российской империи окончательно пало самодержавие. Подробнее.

16 марта 1946 года в Лукьяновской тюремной больнице Киева скончался генерал-поручик армии УНР Владимир Синклер. Подробнее.

16 марта 1994 года завершился один из самых громких скандалов в истории спорта. Американскую фигуристку Тоню Хардинг лишили титула чемпионки США. Подробнее.

16 марта 2014 года состоялся незаконный референдум в Крыму под дулами российских оккупантов. Подробнее.

16 марта 2022 года в результате российских обстрелов в Харькове загорелся рынок возле метро «Героев Труда». Подробнее.

16 марта 2022 года российская армия бомбила драмтеатр в Мариуполе, где укрывались от обстрелов гражданские, в том числе дети. Подробнее.

Церковный праздник 16 марта

16 марта чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского Подробнее. Также в этот день — собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Оба эти празднования — переходные, приходящееся на второе воскресенье Великого поста. Кроме того, 16 марта чтят память мучеников Савина и Папы. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 марта тепло, то такой же погода будет в ближайшие несколько дней.

Если реки вышли из берегов, год будет урожайным.

Если птицы купаются в лужах – к потеплению.

Что нельзя делать 16 марта

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Нельзя разжигать огонь.

Нельзя женщинам носить тяжелые предметы.