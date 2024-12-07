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Восстал из пепла: Нотр-Дам-де-Пари вновь открывает свои дверь

Мир 21:18   07.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Восстал из пепла: Нотр-Дам-де-Пари вновь открывает свои дверь Фото: REUTERS/Kevin Coombs

Торжественную церемонию открытия Нотр-Дам-де-Пари провели сегодня, 7 декабря.

Масштабный пожар уничтожил крышу, шпиль и конструкции здания 15 апреля 2019 года. Его смогли потушить лишь на следующий день, а благодаря оперативной и слаженной работе пожарных удалось спасти внутреннюю часть собора. Известно, что в Нотр-Даме хранились, как минимум, три священные реликвии: терновый венец Иисуса Христа, фрагмент «истинного креста» и один из гвоздей, которые римляне использовали для распятия.

Фото: Thierry Mallet/AP Images/picture alliance

С реконструкцией помогали всем миром: страны собирали деньги и отправляли лучших специалистов, которые должны были привнести новые идеи и помочь с восстановлением. И хотя президент Эммануэль Макрон предлагал придать собору более современный вид, эксперты и местные жители настояли воссоздать прежний вид любимого для туристов места.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Спустя пять с половиной лет Нотр-Дам готов открыть свои двери. На торжественную церемонию пригласили около 50 глав государств. Среди 1500 гостей: Владимир Зеленский, английский принц Уильям, а также – избранный президент США Дональд Трамп. Церемонию открывал президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: Associated Press

Перед началом церемонии также состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона – она длилась больше получаса. Украинский лидер назвал разговор «хорошим и продуктивным». При этом отметив, что «все хотят завершить эту войну как можно скорее и справедливо».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Торжественную церемонию открытия Нотр-дам-де-Пари провели сегодня, 7 декабря.".