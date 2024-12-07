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Повстав із попелу: Нотр-Дам-де-Парі знову відчиняє свої двері

Світ 21:18   07.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Повстав із попелу: Нотр-Дам-де-Парі знову відчиняє свої двері

Урочисту церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі провели сьогодні, 7 грудня.

Масштабна пожежа знищила дах, шпиль та конструкції будівлі 15 квітня 2019 року. Її змогли згасити лише наступного дня, а завдяки оперативній та злагодженій роботі пожежників вдалося врятувати внутрішню частину собору. Відомо, що в Нотр-Дамі зберігалися щонайменше три священні реліквії: терновий вінець Ісуса Христа, фрагмент “істинного хреста” і один із цвяхів, які римляни використовували для розп’яття.

З реконструкцією допомагали всім світом: країни збирали гроші та відправляли найкращих фахівців, які мали внести нові ідеї та допомогти з відновленням. І хоча президент Еммануель Макрон пропонував надати собору більш сучасного вигляду, експерти та місцеві жителі наполягли відтворити колишній вигляд улюбленого для туристів місця.

Через п’ять із половиною років Нотр-Дам готовий відчинити свої двері. На урочисту церемонію запросили близько 50-ти глав держав. Серед 1500 гостей: Володимир Зеленський, англійський принц Вільям, а також новообраний президент США Дональд Трамп. Церемонію відкривав президент Франції Еммануель Макрон.

Перед початком церемонії також відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона – вона тривала більше пів години. Український лідер назвав розмову «хорошою та продуктивною». При цьому зазначивши, що «усі хочуть завершити цю війну якнайшвидше і справедливо».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Урочисту церемонію відкриття Нотр-Дам-де-Парі провели сьогодні, 7 грудня.".