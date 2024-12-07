“Генерація Ніка”: на честь загиблої художниці з Харкова заснували премію

Взяти участь у конкурсі “Генерація Ніка” запрошують молодих митців та літераторів віком від 16 до 21 року.

Премію заснували на честь Вероніки Кожушко – харківської художниці та поетеси, яка загинула внаслідок російського обстрілу 30 серпня, пишуть у Харківському Літмузеї.

“Вероніка лишила після себе світлу творчу спадщину, яка надихає нас підтримувати нове покоління українських талантів“, – написали у Літмузеї.

Що потрібно для участі?

• Художні тексти (поезія, проза) або роботи у живописі, графіці, арт-диджитал.

• Творча біографія.

• Усе це у форматі PDF потрібно надіслати до 15 лютого.

Що отримує лауреат?

• Грошову премію: 40 000 грн.

• Статуетку «Генерація Ніки» та диплом.

• Участь у церемонії нагородження, яка відбудеться 19 травня в Харкові, у день народження Вероніки.

Заявки можна подавати з 15 грудня до 15 лютого.

Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.

Пізніше відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан повідомив, що внаслідок обстрілу загинула юна художниця Вероніка Кожушко. Він також розповів, що за годину до смерті дівчина надіслала свій новий малюнок, який став її останньою роботою.