“Генерація Ніка”: на честь загиблої художниці з Харкова заснували премію
Взяти участь у конкурсі “Генерація Ніка” запрошують молодих митців та літераторів віком від 16 до 21 року.
Премію заснували на честь Вероніки Кожушко – харківської художниці та поетеси, яка загинула внаслідок російського обстрілу 30 серпня, пишуть у Харківському Літмузеї.
“Вероніка лишила після себе світлу творчу спадщину, яка надихає нас підтримувати нове покоління українських талантів“, – написали у Літмузеї.
Що потрібно для участі?
• Художні тексти (поезія, проза) або роботи у живописі, графіці, арт-диджитал.
• Творча біографія.
• Усе це у форматі PDF потрібно надіслати до 15 лютого.
Що отримує лауреат?
• Грошову премію: 40 000 грн.
• Статуетку «Генерація Ніки» та диплом.
• Участь у церемонії нагородження, яка відбудеться 19 травня в Харкові, у день народження Вероніки.
Заявки можна подавати з 15 грудня до 15 лютого.
Нагадаємо, КАБи летіли по Харкову після 15:18 31 серпня. Вибухи пролунали у чотирьох районах міста: у центрі, в Індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко повідомив: по місту прилетіли п’ять керованих авіабомб. У Немишлянському районі КАБ влучив у дитячий майданчик на бульварі Юр’єва, загинула 14-річна дівчинка. В Індустріальному “приліт” був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під’їздів будинку частково зруйнований, на місці виникла пожежа. У Слобідському районі зафіксували два “прильоти, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Один КАБ ударив по складських приміщеннях, другий поблизу житлових будинків. У центрі влучання було у землю, горіла трава.
Відомо про сімох загиблих, більшість – мешканці багатоповерхівки. Станом на ранок 31 серпня відомо про 97 постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація у пошкодженій багатоповерхівці – дуже складна. Також, за його даними, повністю зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою, проте обленерго запевнило, що незабаром усі полагодять. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт.
Керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що КАБи на Харків скидали російські літаки СУ-34 із території Бєлгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучення КАБи пролетіли 65 кілометрів. На трагедію у Харкові вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Терехов підкреслив: місто потребує сучасного протиповітряного захисту.
Пізніше відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан повідомив, що внаслідок обстрілу загинула юна художниця Вероніка Кожушко. Він також розповів, що за годину до смерті дівчина надіслала свій новий малюнок, який став її останньою роботою.
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: литмузей, премия, Харків, художница;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Генерація Ніка”: на честь загиблої художниці з Харкова заснували премію»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2024 в 19:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Взяти участь у конкурсі “Генерація Ніка” запрошують молодих митців та літераторів віком від 16 до 21 року.".