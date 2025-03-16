Сьогодні 16 березня: яке свято та день в історії

16 березня – День працівників ЖКГ. У 1669-му гетьман Дем’ян Многогрішний підписав Глухівські статті. У 1831-му опублікований роман Гюго “Собор Паризької Богоматері”. У 1917-му в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. У 1994-му завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту за участю американської фігуристки Тоні Гардінг. У 2014-му відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. У 2022-му армія РФ скинула бомби на драмтеатр у Маріуполі, а в Харкові внаслідок обстрілів спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”.

Свята та пам’ятні дати 16 березня

16 березня в Україні День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування (відзначають у третю неділю березня).

У світі – День свободи інформації.

Також сьогодні: День без селфі, День “Усе, що ви робите — це правильно”, День губ, День квілтингу (це вид прикладного мистецтва, який поєднує вишивку, аплікацію, печворк і стьобання тканин; у процесі між двома шарами тканини різними техніками зашивають ватин або інший матеріал, що створює рельєфні візерунки).

16 березня в історії

16 березня 1669 року гетьман Лівобережної України Дем’ян Многогрішний підписав із московитами Глухівські статті. Докладніше.

16 березня 1831 року вперше побачив світ готичний роман Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”.

Нині цей твір визнаний класикою не тільки французької, але й світової літератури. А на той час він став першим французьким романом-епопеєю. Та ще й зразком літератури романтизму – завдяки своїм трагічним та безперспективним любовним лініям, незвичайним персонажам (адже в центрі сюжету – жебраки) та загальній ренесансній атмосфері. Читачі іноді дискутують, хто ж головний герой цього твору: вулична танцівниця Есмеральда чи горбань-дзвонар Квазімодо, чи навіть архідиякон Нотр-Даму Клод Фролло, або ж поет Гренгуар. Проте літературні критики (та й письменник) чітко відповідали: головний герой – це сам собор Нотр-Дам де Парі. І життя всіх персонажів роману – лише мить на тлі “життя” собору, який уособлює століття історії Франції. Це не випадкове сприйняття, а реальна мета, яку ставив Гюго. Письменник боровся за збереження архітектурної спадщини своєї країни у бурхливі часи нескінченних воєн і революцій.

“Основна тема роману – це цінність готичної архітектури, якою нехтували та часто руйнували, замінюючи її новими будівлями або спотворюючи заміною частин будівель у новішому стилі. Приміром, середньовічні вітражі Нотр-Дам де Парі були замінені білим склом, щоб пропускати більше світла в церкву. За кілька років до написання роману Гюго вже опублікував статтю під назвою “Guerre aux Démolisseurs” (“Війна [оголошена] руйнівникам”), спеціально спрямовану на порятунок середньовічної архітектури Парижа”, – пише англомовна Вікіпедія.

Свого Гюго досяг. У ХІХ столітті провели капітальну реконструкцію собору Нотр-Дам. Нині він є однією з головних перлин Франції. Після нещодавньої пожежі будівлю відновили. А на урочисте відкриття 7 грудня 2024 року французи запросили близько 50 очільників держав. Серед 1500 гостей були англійський принц Вільям, новообраний президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський. А відкривав церемонію, звісно, ​​особисто президент Франції Емманюель Макрон.

16 березня 1900 року визнали офіційною датою відкриття Мінойської цивілізації, яка вважається першою європейською цивілізацією. Докладніше.

16 березня 1917 року в Києві відбувся День свята революції – відзначали перемогу Лютневої революції в Російській імперії. Докладніше.

16 березня 1917 року в Російській імперії остаточно завершився період самодержавства. Докладніше.

16 березня 1946 року в Лук’янівській тюремній лікарні Києва помер генерал-поручик армії УНР Володимир Сінклер. Докладніше.

16 березня 1994 року завершився один із найгучніших скандалів в історії спорту. Американську фігуристку Тоню Гардінг позбавили титулу чемпіонки США. Докладніше.

16 березня 2014 року відбувся незаконний референдум у Криму під дулами російських окупантів. Докладніше.

16 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів у Харкові спалахнув ринок біля метро “Героїв Праці”. Докладніше.

16 березня 2022 року російська армія бомбила драмтеатр у Маріуполі, де ховалися від обстрілів цивільні, зокрема діти. Докладніше.

Церковне свято 16 березня

16 березня вшановують пам’ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Докладніше. Також у цей день – собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Обидва ці святкування – перехідні, що припадають на другу неділю Великого посту. Крім того, 16 березня вшановують пам’ять мучеників Савина і Папи. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 березня тепло, то такою ж буде погода в найближчі кілька днів.

Якщо річки вийшли з берегів – рік буде врожайним.

Якщо птахи купаються в калюжах – до потепління.

Що не можна робити 16 березня

Не можна брати чи давати гроші в борг.

Не можна розпалювати вогонь.

Не можна жінкам носити важкі предмети.