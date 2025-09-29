Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 29 вересня поінформував про 136 бойових зіткнень на фронті в Україні.
З них вісім були на території Харківської області.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового“, – поінформували в ГШ.
На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, що для цієї напруженої ділянки фронту – незвично низька активність.
Читайте також: Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію
“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога”, – зазначили захисники України.
Генштаб поновив дані про втрати ворога.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2025 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 29 вересня поінформував про 136 бойових зіткнень на фронті в Україні".