Вісім боїв на Харківщині було за добу – Генштаб: де наступав ворог

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 29 вересня поінформував про 136 бойових зіткнень на фронті в Україні.

З них вісім були на території Харківської області.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового“, – поінформували в ГШ.

На сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів, що для цієї напруженої ділянки фронту – незвично низька активність.

“За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога”, – зазначили захисники України.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.