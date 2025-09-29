Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич в етері нацмарафону пояснив: евакуація з Куп’янська все ще можлива. Але ситуація вже на межі.

“Росіяни полюють за всім, що рухається містом Куп’янськ. Це й евакуаційні машини, і раніше це була екстрена медична допомога, і волонтерські машини, і військові безумовно. Тобто все, що рухається, всі, хто ходить по вулиці, – це є предмет атаки ворожих військ. Це накладає свої відбитки на можливості з евакуації. Вона, можемо говорити про те, що дійсно дуже ускладнена на сьогоднішні. Нам доводиться іноді шукати варіанти, вивозити людей таким чином, щоб не піддавати ризику тих, хто виїжджає по цих заявках – це поліція, ДСНС, і військових залучаємо, коли бачимо, що евакуація потрібна з достатньо небезпечних місць. Тому евакуація на сьогодні ще можлива, і ми її проводимо. У нас і вчора (в суботу, 27 вересня – Ред.) були евакуйовані люди з міста Куп’янська, але це не значить, що можна далі сидіти й чекати. Це вже така критична точка евакуації, і ускладнення подальше можуть призвести до того, що така евакуація унеможливиться“, – пояснив Андрій Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових. Тому тим, хто зважиться евакуюватися, потрібно вийти пішки за межі міста, або звернутися до військових.

При цьому Канашевич зазначив, що на небезпечних територіях Куп’янського району залишаються маломобільні люди. Також фіксували випадки спроби повернення родин із дітьми.

“Є у нас випадки, коли ми фіксуємо намагання батьків деяких повернутися в ті населені пункти, в яких раніше провели примусову евакуацію дітей разом із батьками. Фіксуємо такі намагання повертатися, проводимо з ними роботу. Поліція проводить свою роботу з такими батьками. Якщо вже бачимо, що реакція відсутня, то звертаємося до судів. У нас є декілька судових справ з цього приводу, і ми працюємо постійно над цим питанням. Намагаємося робити все, щоб все ж таки дітей, особливо дітей в населених пунктах, де примусова евакуація була вже проведена, щоб їх там не було і вони там не з’являлися“, — зазначив начальник РВА.

Наразі, за словами Канашевича, в Куп’янську та Кіндрашівській громаді тривають контрдиверсійні заходи. Весь район знаходиться під атакою БпЛА, обстрілом артилерії, також ворог застосовує КАБи.