Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА

І без того важка ситуація в Куп’янську стрімко погіршується зі зміною погоди. Жителі, які вижили під обстрілами, зіткнуться з відсутністю опалення та води.

“На сьогодні в громаді перебуває 1640 цивільних мешканців, якщо ми кажемо за правобережну частину міста Куп’янська – це 680 мешканців, які все ще перебувають там, і небезпека, загроза для життя щосекунди, і це пов’язано зараз не тільки з бойовими діями, не тільки зі збройною агресією країни-терориста Росії, а й з погодними умовами, які погіршуються щодня, – заявив у етері “Суспільного” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін. – Критична інфраструктура відсутня повністю: немає ні електро-, ні водо-, ні газопостачання, немає будь-яких соціальних послуг. Якщо ми кажемо навіть про свердловини, які були підготовлені на території безпосередньо міста Куп’янська нашими комунальними підприємствами, то для них потрібні хоча б генератори та паливо, щоб можна було качати звідти воду. Тому ми кожен раз вмовляємо людей, наголошуємо на тому, що потрібно виїжджати. І, на жаль, зараз настала дійсно та критична ситуація, коли ми не можемо вже заїжджати в місто Куп’янськ – наші волонтери, ДСНС, поліція, ті, хто займався безпосередньою евакуацією – для того, щоб вивезти. І на сьогодні потрібно зробити цей крок, і ми сподіваємося на те, що й погодні умови в тому числі підштовхнуть наших людей – тих, які залишаються, виїхати з міста Куп’янськ і зберегти собі життя”.

Відео: Суспільне

Евакуація прямо з дому для людей, які залишаються у Куп’янську, вже неможлива – місто закрили на в’їзд для всіх, окрім військових. Проте врятуватися можна: Беседін радить місцевим виходити пішки за межі міста, де евакуаційні служби зможуть їх підібрати, або звертатися за допомогою до українських військовослужбовців.

Також начальник МВА зазначив, що отримувати інформацію про те, що відбувається в Куп’янську (у тому числі й про наслідки обстрілів), стає все більш проблематично.

“Ситуація вкрай критична, інформації дуже мало, тому що місто закрите, зв’язку немає, будь-яких послуг, критичної інфраструктури немає. Тому, на жаль, інформації дуже мало, в тому числі по обстрілах. І більшість інформації ми отримуємо від наших військових, які безпосередньо перебувають в місті Куп’янськ, на території Куп’янської громади. І ще раз хочу зазначити: повністю контролюють ситуацію безпосередньо в місті Куп’янськ, на території Куп’янської громади. Жодних успіхів локальних у ворога немає. Ті диверсійно-розвідувальні групи, які дійсно зайшли в місто Куп’янськ, вони зараз локалізуються“, — підкреслив Андрій Беседін.