Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в эфире нацмарафона объяснил: эвакуация из Купянска все еще возможна. Но ситуация уже на грани.
«Россияне охотятся за всем, что движется по городу Купянск. Это и эвакуационные машины, и раньше это была экстренная медицинская помощь, и волонтерские машины, и военные безусловно. То есть все, что движется, все, кто ходит по улице, — это предмет атаки вражеских войск. Это накладывает свой отпечаток на возможности по эвакуации. Она, можем говорить, что действительно очень усложнена на сегодня. Нам приходится иногда искать варианты, вывозить людей таким образом, чтобы не подвергать риску выезжающих по этим заявкам – это полиция, ГСЧС, и военных привлекаем, когда видим, что эвакуация нужна из достаточно опасных мест. Поэтому эвакуация на сегодня возможна, и мы ее проводим. У нас и вчера (в субботу, 27 сентября — Ред.) были эвакуированы люди из города Купянска, но это не значит, что можно дальше сидеть и ждать. Это уже такая критическая точка эвакуации, и осложнения в дальнейшем могут привести к тому, что такая эвакуация будет невозможна«, — пояснил Андрей Канашевич.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ранее начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что Купянск закрыли на въезд для всех, кроме военных. Поэтому тем, кто решится эвакуироваться, нужно либо выйти пешком за пределы города, либо обратиться к военным.
При этом Канашевич отметил, что на небезопасных территориях Купянского района остаются маломобильные люди. Также фиксировали случаи попыток возвращения семей с детьми.
Читайте также: Рискуют замерзнуть: жители Купянска будут без тепла этой зимой — ГВА (видео)
«Есть у нас случаи, когда мы фиксируем попытки родителей некоторых вернуться в те населенные пункты, где раньше провели принудительную эвакуацию детей вместе с родителями. Фиксируем такие попытки возвращаться, проводим с ними работу. Полиция проводит свою работу с родителями. Если мы видим, что реакция отсутствует, то обращаемся в суды. У нас есть несколько судебных дел на этот счет, и мы работаем постоянно над этим вопросом. Пытаемся делать все, чтобы все же детей, особенно детей в населенных пунктах, где принудительная эвакуация была проведена, чтобы их там не было и они там не появлялись», — отметил начальник РВА.
Сейчас, по словам Канашевича, в Купянске и Кондрашовской громаде продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Весь район находится под атакой БпЛА, обстрелами артиллерии, также враг применяет КАБы.
