Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 сентября проинформировал о 136 боевых столкновениях на фронте в Украине.
Из них восемь были на территории Харьковской области.
«На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово», — проинформировали в ГШ.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг атаковал пять раз, что для этого напряженного участка фронта — необычно низкая активность.
Читайте также: Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации
«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов врага», — отметили защитники Украины.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 08:12
