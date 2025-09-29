Live
Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг

Фронт 08:12   29.09.2025
Оксана Горун
Восемь боев на Харьковщине было за сутки — Генштаб: где наступал враг Фото: ОСГВ «Днепр»

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 29 сентября проинформировал о 136 боевых столкновениях на фронте в Украине.

Из них восемь были на территории Харьковской области.

«На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки. На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово», — проинформировали в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг атаковал пять раз, что для этого напряженного участка фронта — необычно низкая активность.

Читайте также: Это уже такая критическая точка — Канашевич о ситуации в Купянске и эвакуации

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БпЛА и еще пять других важных объектов врага», — отметили защитники Украины.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
