Про “прильоти” в Бєлгороді й зникнення світла пишуть місцеві канали (відео)

Події 18:59   28.09.2025
Оксана Горун
Бєлгородські телеграм-канали ввечері 28 вересня з посиланням на інформацію своїх підписників повідомили, що в Бєлгороді та районі частково зникла електрика після “гучних звуків”.

Телеграм-канал “Белгородский осведомитель” пише відразу про кілька “прильотів” у місті – зокрема по електропідстанції “Луч”.

За інформацією іншого місцевого каналу “Жесть Белгород”, “після гучних звуків у деяких частинах Бєлгорода та Бєлгородського району відсутня електрика. У Бєлгороді та Бєлгородському районі також є проблеми з водопостачанням, — повідомляють очевидці. Подробиці невідомі”.

Тим часом у соцмережах публікують відео, як стверджується, удару по території місцевої ТЕЦ.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Перед “гучними звуками” в Бєлгородській області оголошували про ракетну небезпеку. Керівництво регіону поки не прокоментувало подію.

Читайте також: Стартував «сезон БпЛА» в Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту

Нагадаємо, минулої ночі та вранці російська армія завдала масованого авіаудару по Україні. Зокрема, в Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. А ввечері 23 вересня російські “шахеди” атакували об’єкти енергетики в Харкові, залишивши 80 000 абонентів без світла.

Автор: Оксана Горун
