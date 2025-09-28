Про “прильоти” в Бєлгороді й зникнення світла пишуть місцеві канали (відео)
Бєлгородські телеграм-канали ввечері 28 вересня з посиланням на інформацію своїх підписників повідомили, що в Бєлгороді та районі частково зникла електрика після “гучних звуків”.
Телеграм-канал “Белгородский осведомитель” пише відразу про кілька “прильотів” у місті – зокрема по електропідстанції “Луч”.
За інформацією іншого місцевого каналу “Жесть Белгород”, “після гучних звуків у деяких частинах Бєлгорода та Бєлгородського району відсутня електрика. У Бєлгороді та Бєлгородському районі також є проблеми з водопостачанням, — повідомляють очевидці. Подробиці невідомі”.
Тим часом у соцмережах публікують відео, як стверджується, удару по території місцевої ТЕЦ.
Увага! На відео є ненормативна лексика
Перед “гучними звуками” в Бєлгородській області оголошували про ракетну небезпеку. Керівництво регіону поки не прокоментувало подію.
Читайте також: Стартував «сезон БпЛА» в Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
Нагадаємо, минулої ночі та вранці російська армія завдала масованого авіаудару по Україні. Зокрема, в Києві загинули четверо людей, серед них 12-річна дівчинка. А ввечері 23 вересня російські “шахеди” атакували об’єкти енергетики в Харкові, залишивши 80 000 абонентів без світла.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про “прильоти” в Бєлгороді й зникнення світла пишуть місцеві канали (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 18:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгородські телеграм-канали ввечері 28 вересня з посиланням на інформацію своїх підписників повідомили, що в Бєлгороді та районі частково зникла електрика після “гучних звуків”".