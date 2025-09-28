Уже четверо загиблих у Києві, в області знесли цілу вулицю (оновлено, відео)

Київ та область були під масованою повітряною атакою протягом ночі та вранці 28 вересня. Дані про постраждалих, загиблих та руйнування постійно оновлюються.

Доповнено о 10:16. Для атаки по Україні минулої ночі РФ використала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, у тому числі “кинджали”. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що атака тривала понад 12 годин і збіглася із завершенням тижня Генасамблеї ООН.

“Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти. Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях”, — написав Зеленський.

09:38. Уже про чотирьох загиблих у столиці повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За його даними, “прильоти” були за більш ніж 15 локаціями. У тому числі російські дрони прилітали по багатоповерхівках і дворах. В одному з районів серед загиблих – 12-річна дівчинка.

“Одночасно надходять повідомлення про нові виклики та нових поранених. Пошкоджено дитячий садок. Пошкоджено інститут кардіології”, – написав Ткаченко.

Про “приліт” по медичній установі також повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його даними, саме там виявили тіла двох загиблих.

Також Київський міський голова повідомив, що наслідки атаки зафіксували в шести районах міста. Є поранені – зокрема ті, кого забрали до лікарень. Тіло жінки деблокують у п’ятиповерхівці, що частково завалилася, в Солом’янському районі. За оперативними даними, саме в цьому районі – найбільш серйозні наслідки ударів.

“У Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах п’яти поверхового житлового будинку. Пожежу локалізували. Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову”, — написав Кличко.

Уже відомо про 27 постраждалих на Київщині. Найбільше (17) – у Бучанському районі. Там росіяни просто “знесли” частину вулиці в одному з приміських сіл.

“Найбільше пошкоджено житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці”, – повідомила пресслужба МВС.

У Фастівському районі, за даними Київської ОВА, постраждали семеро, у Білоцерківському – ще троє.