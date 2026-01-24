Атака на Київ: головною мішенню була енергетика, 6000 будинків – без опалення

Вночі ворог масовано бив не тільки по Харкову, під ударом опинився й Київ. Внаслідок атаки у столиці загинула одна людина, щонайменше чотири постраждали.

Президент Володимир Зеленський зазначив, загалом цієї ночі росіяни випустили у бік України понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. У Києві головною мішенню для росіян була енергетика.

У ДСНС України розповіли, що у Голосіївському районі столиці є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики: загинула жінка, ще дві людини травмовані. Також пошкоджений приватний житловий будинок.

«У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального. Пожежу ліквідовано. Постраждала одна людина.У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося руйнування та займання незаселеної житлової багатоповерхівки. У Солом’янському районі пошкоджена офісна будівля», – додали в ДСНС.

Мер столиці Віталій Кличко розповів, що на лівому березі міста – перебої з тепло- та водопостачанням.

«Внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури в столиці знову майже 6000 будинків без опалення. Більшість із них – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня», – зазначив він.