Атака на Киев: главной мишенью была энергетика, 6000 домов – без отопления
Ночью враг массированно бил не только по Харькову, под ударом оказался и Киев. В результате атаки в столице погиб один человек, по меньшей мере четыре пострадали.
Президент Владимир Зеленский отметил, всего этой ночью россияне выпустили в сторону Украины более 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов. В Киеве главной мишенью для россиян была энергетика.
В ГСЧС Украины рассказали, что в Голосеевском районе столицы есть разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики: погибла женщина, еще два человека травмированы. Также поврежден частный жилой дом.
«В Днепровском районе пожарные ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива. По другому адресу занялся бензовоз, произошла утечка горючего. Пожар ликвидирован. Пострадал один человек. В Дарницком районе в результате атаки произошло разрушение и возгорание незаселенной многоэтажки. В Соломенском районе повреждено офисное здание», — добавили в ГСЧС.
Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что на левом берегу города — перебои с тепло- и водоснабжением.
«В результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры в столице снова почти 6000 домов без отопления. Большинство из них – те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9-го и 20-го января», — отметил он.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, Виталий Кличко, Володимир Зеленський, київ, Киев, столица;
Дата публикации материала: 24 января 2026 в 10:20;